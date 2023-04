Bayern-Star Lucas Hernández macht Fortschritte: Comeback noch in dieser Saison?

Lucas Hernández steigert das Aufbautraining nach seinem Kreuzbandriss. Möglicherweise kehrt er in dieser Spielzeit für den FC Bayern noch auf den Rasen zurück.

München - Lucas Hernández war völlig ausgepumpt, aber er lächelte, als er am Donnerstagvormittag die Qualen hinter sich gebracht hatte.

Simon Martinello, der Fitnesstrainer des FC Bayern, hatte Hernández rund 40 Minuten über den Platz an der Säbener Straße gescheucht – und der Franzose zog bei jeder Übung voll mit.

Beruft Tuchel Hernández in dieser Saison noch in den Kader?

Es ist aktuell eine der wenigen positiven Nachrichten bei den Münchnern: Rund fünf Monate nach seinem bei der WM in Katar erlittenen Kreuzbandriss macht Hernández große Fortschritte.

Gut möglich, dass der 27-Jährige noch in dieser Saison ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Ob ihn Trainer Thomas Tuchel sogar in einer der letzten Partien in den Kader beruft? Der 34. Spieltag steigt am 27. Mai, Bayern muss auswärts beim 1. FC Köln ran.

Hernández soll bis 2027 beim FC Bayern verlängern

Für Hernández, der sich auf dem Trainingsplatz kurz mit Tuchel unterhielt, wäre es eine zusätzliche Motivation, um nächste Saison wieder voll anzugreifen.

Trotz einiger schwerer Verletzungen in der Vergangenheit vertrauen die Kaderplaner der Münchner weiter auf Hernández, sein Vertrag soll laut Sky bis 2027 verlängert werden. Hernández könnte künftig gemeinsam mit Matthijs de Ligt die Innenverteidigung bilden.

Sprintübungen, Kopfbälle und Torschüsse: Hernández-Comeback naht

Doch zunächst geht es darum, wieder in Bestform zu kommen. Das sah am Donnerstag schon sehr gut aus. Hernández absolvierte bei höchster Intensität Sprintübungen, Kopfbälle, er hatte oft den Ball am Fuß, spielte Pässe – und schoss sogar schon wieder aufs Tor.

Zweifellos: Die Rückkehr des bayerischen Abwehrstars ist nicht mehr fern.