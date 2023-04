Bayern-Profi Leroy Sané über die Kritik an seiner Person: "Oft zugespitzt bewertet"

Der Nationalspieler in Diensten des FC Bayern hat mit der Art und Weise der Bewertung seiner Auftritte so seine Probleme – und wünscht sich ein Urteil mit mehr Augenmaß.

München - Auch am heutigen Dienstag im Champions-League-Kracher bei Manchester City (21 Uhr, Amazon Prime Video und ) wird er wieder im Fokus stehen und in einem Duell auf höchstem Niveau kritisch beäugt werden: Leroy Sané.

Bayern-Profi Leroy Sané: "Natürlich geht immer mehr"

Der Nationalspieler in Diensten des FC Bayern hat sich zur Kritik an seiner Leistung geäußert, er hadert mit der Art und Weise der Bewertung. "Nach einem Tor werde ich gefeiert – nach zwei oder drei schwächeren Halbzeiten wird diskutiert, ob ich überhaupt noch gut genug bin für den FC Bayern oder auch die Nationalmannschaft", sagte der 27-Jährige im Interview mit "Sport1".

Er wisse selbst, dass er sich in manchen Aktionen mehr belohnen, mehr Tore machen müsse, "aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich in der Öffentlichkeit oft zugespitzt bewertet werde", erklärte der Offensivspieler: "Natürlich geht immer mehr, ja – aber mir geht es in beiden Richtungen oft etwas zu rasant in der Bewertung. Insgesamt würde ich mir da ein ausgewogeneres Maß wünschen."

Sané vor Duell mit Manchester City: "Können es mit jedem in Europa aufnehmen"

Am Dienstagabend geht es für Sané mit dem FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen seinen Ex-Verein Manchester City. In seinen Augen sei "ein schwierigeres Los im Moment nicht möglich gewesen". Der englische Meister sei "eine Weltklasse-Mannschaft vom ersten bis zum letzten Mann", der zudem "einen Weltklasse-Trainer" habe, "der diese Stärken auch einzusetzen weiß".

Dennoch blickt Sané dem Duell zuversichtlich entgegen: "Ich denke, dass wir eine sehr, sehr starke Mannschaft haben und es mit jedem in Europa aufnehmen können."