Champions League im Liveticker: Manchester City gegen FC Bayern München live

Die Chance auf das Triple hat der FC Bayern nach dem Aus im DFB-Pokal bereits verspielt, nun wollen die Münchner das Double. In der Champions League wartet am Dienstag allerdings ein harter Brocken. Der Rekordmeister ist im Viertelfinal-Hinspiel zu Gast bei Manchester City. Die Engländer um Super-Star Erling Haaland sind in absoluter Top-Form und gewannen die letzten fünf Premier-League-Spiele, zum Teil deutlich. Auch in der Königsklasse zeigten sie RB Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel mit einer 7:0-Gala die Grenzen auf.

Verfolgen Sie die Partie am Dienstagabend im AZ-Liveticker!