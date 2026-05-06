Herbert Hainer spricht in der AZ über den Halbfinal-Kracher gegen Paris Saint-Germain, welche Chance er seinem FC Bayern einräumt und das neue Heimtrikot der Münchner.

21 Uhr, Flutlicht, Fröttmaning – der FC Bayern empfängt Paris Saint-Germain zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League! Es ist das Spiel der bisherigen Saison.

"Ich erwarte ein extrem spannendes Spiel, einen Hexenkessel, in dem 75.000 Fans den FC Bayern anfeuern und am Ende einen Sieg mit zwei Toren Unterschied", sagte Präsident Herbert Hainer der AZ im Rahemn der Auftaktveranstaltung zum Benefizlauf "Giro di Monaco" am Dienstagvormittag in der Münchner Innenstadt. Nach der 4:5-Pleite im Hinspiel müssen die Münchner unbedingt gewinnen, um den Traum vom Königsklassen-Titel weiter am Leben zu halten.

Hainer womöglich im neuen Bayern-Trikot auf der Tribüne

Bayerns Präsident erwartet erneut ein großes Spektakel in der Allianz Arena: "Wenn es uns gelingt, vor heimischer Kulisse, vor heimischen Publikum mit der Unterstützung von 75.000 Fans ins Finale der Champions League einzuziehen, dann gibts nichts Schöneres. Es gucken über eine Milliarde Menschen dieses Spiel an. Das ist dann schon ein Spektakel!"

Ob Hainer im neuen Heimtrikot, das die Bayern gegen PSG erstmals tragen werden, auf der Tribüne sitzen wird, ließ der 71-Jährige offen: "Das verrate ich noch nicht".

Dominik Krause ist gegen Paris nicht in der Allianz Arena

Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause wird das Spiel nicht im Stadion schauen, denn auch am Abend verhandelt er im Rathaus noch über die neue Koalition zwischen Grünen, SPD, FDP und Freien Wählern. "Der Fernseher wird aber nebenbei laufen", sagt Krause. Sein Tipp: "3:1."

Ein absoluter Bayern-Fan ist er – anders als sein Vorgänger Dieter Reiter (SPD) – nicht. Auf die Frage, ob er ein Roter oder ein Blauer sei, antwortet Krause: "Ich fiebere mit beiden Mannschaften mit." Doch weil er direkt neben dem Grünwalder Stadion wohne, bekomme er dort eben viel von der Atmosphäre rund um den TSV 1860 mit.