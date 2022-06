Bayern-Neuzugang Sadio Mané: Welchen Anteil Julian Nagelsmann an dem Transfer hatte

Am Mittwoch ist Sadio Mané offiziell beim FC Bayern vorgestellt worden. Der Neuzugang traf sich bereits im Vorfeld mit Julian Nagelsmann.

München - Ein persönliches Gespräch mit Trainer Julian Nagelsmann ist für Neuzugang Sadio Mané ein wichtiger Faktor für seinen Wechsel zum FC Bayern gewesen. "Wir haben uns getroffen, das war sehr wichtig für mich, ihn kennenzulernen und das Projekt kennenzulernen", sagte der 30-Jährige am Mittwoch bei seiner Vorstellung in München.

Bei dem Treffen mit Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sei er "fasziniert" gewesen. "Ich habe mich gleich in diesem Projekt gesehen. Ich habe nicht zweimal nachdenken müssen", sagte Mané.

Ablösesumme für Sadio Mané könnte auf bis zu 41 Millionen Euro anwachsen

Der Senegalese unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis 2025 bei den Bayern. Zuvor hatten sich die Münchner mit dem FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt. Dem Vernehmen nach überweisen die Münchner 32 Millionen Euro als Ablösesumme für den Senegalesen nach Liverpool. Der Betrag könnte durch gewisse Zusatzleistungen auf 41 Millionen ansteigen. Der bisherige Vertrag von Mané in Liverpool lief am 30. Juni 2023 aus.

"Ich hatte andere Angebote, aber ich habe immer gedacht, dass der FC Bayern der richtige Verein ist, mich weiterzuentwickeln und Titel zu gewinnen", sagte Mané. Der Kader der Münchner sei stark genug für die kommenden Herausforderungen. "Es gibt keinen Zweifel, dass das eine der besten Mannschaften der Welt ist. Dass ich jetzt hier bin, ist großartig", sagte Mané.