Bayern-Boss Kahn schlägt nach Topspiel-Remis Alarm: "Wir müssen schnell in die Puschen kommen"

Der FC Bayern verspielt im Topspiel bei Borussia Dortmund eine 2:0-Führung und lässt in der Liga erneut Punkte liegen. Vorstandsboss Oliver Kahn ist nach der Partie bedient: "Erstaunlich, wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen."

Dortmund - Nach dem Last-Second-Remis im Topspiel bei Borussia Dortmund (2:2) war die Laune beim FC Bayern im Keller. Von den vergangenen sechs Bundesligaspielen konnten die Münchner fünf nicht gewinnen, der 4:0-Sieg in der Vorwoche gegen bemitleidenswerte Leverkusener stellte sich als Ausnahme heraus.

"Es ist schon erstaunlich, wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen. Ich muss mich lange zurückerinnern, dass es eine solche Saison gab", konstatierte Vorstandsboss Oliver Kahn nach der Partie: "Entweder haben wir viele, viele Torchancen oder wir verpassen es – wie heute – den Sack zuzumachen."

Oliver Kahn mit klarer Ansage: "Wir müssen jetzt schnell auf Platz eins"

Leon Goretzka (33.) und Leroy Sane (53.) erzielten die Treffer der Bayern, die damit weiterhin punktgleich mit ihrem vermeintlich größten Rivalen im Titelrennen sind. Der BVB belohnte sich für seine Moral durch die Tore von Youssoufa Moukoko (74.) und Modeste (90.+5).

"Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns immer nur unentschieden spielen oder verlieren. Wir müssen jetzt schnell auf Platz eins", meinte Kahn weiter.

FC Bayern bangt um Davies und de Ligt

Am Ende habe man den BVB selbst wieder ins Spiel gebracht. "Natürlich hatten wir die eine oder andere Verletzung, erst Alphonso (Davies, d.Red.), dann Matthijs (de Ligt). Das sind wichtige Spieler für die defensive Stabilität", sagte der einstige Weltklasse-Torhüter: "Nichtsdestotrotz müssen wir das kompensieren können. Im Großen und Ganzen haben wir es uns aber selbst zuzuschreiben."

Für die Bayern geht es bereits am kommenden Mittwoch in der Champions League mit dem Rückspiel bei Viktoria Pilsen weiter (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker), am kommenden Wochenende kommt der SC Freiburg in die Allianz Arena.