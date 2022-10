Diagnose da: Bayern-Star Alphonso Davies erleidet Schädelprellung

Nach dem üblen Kopftreffer von Dortmunds Jude Bellingham musste Bayern-Star Alphonso Davies ins Krankenhaus gebracht werden. Nun gibt es auch eine erste Diagnose: Der Linksverteidiger hat eine Schädelprellung erlitten.

Dortmund - Alphonso Davies war sichtlich benommen, als er am Samstagabend von den Mannschaftsärzten des FC Bayern vom Feld gebracht wurde. Der Linksverteidiger hatte kurz zuvor einen heftigen Treffer von Dortmunds Jude Bellingham abbekommen.

Der Kanadier wurde zur Halbzeit ausgewechselt, danach ging es direkt ins Krankenhaus. Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, hieß es zunächst.

Nun gibt es die offizielle Diagnose: Wie der FC Bayern am Sonntag mitteilte, erlitt Davies eine Schädelprellung. Dem 21-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, jedoch setzte er am Sonntag noch mit dem Training aus. Wie lange Davies den Bayern fehlen wird, teilte der Verein nicht mit.

Davies hat sich mittlerweile auch selbst zu Wort gemeldet: "Ich wollte mich bei allen für die netten Nachrichten bedanken. Ich freue mich darauf, wenn ich bald wieder auf dem Platz stehen kann. Danke!", sagte der Kanadier in seiner Instagram-Story – und konnte dabei zumindest schon wieder lächeln.

Adduktorenprobleme: Auch Matthijs de Ligt muss runter

Bei Matthijs de Ligt gibt es hingegen noch keine offizielle Diagnose. Auch der Niederländer musste im Bundesliga-Topspiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden. "Er hatte Probleme im Adduktoren-Bereich. Er hat das in der Halbzeit schon angegeben. Wir haben nicht so viele Innenverteidiger, deshalb müssen wir sehen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt", meinte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel.

Für die Bayern geht es bereits am kommenden Mittwoch in der Champions League mit dem Rückspiel bei Viktoria Pilsen weiter (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker), am kommenden Wochenende kommt dann der SC Freiburg in die Allianz Arena.