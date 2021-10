Bayern ballert weiter! Nächster Kantersieg sorgt für Torrekord

Dank des nächsten Torfestivals gewinnt der FC Bayern auch gegen die TSG Hoffenheim und sorgt für einen neuen Torrekord.

München - Der FC Bayern setzt seinen Lauf weiter fort und schlägt auch die TSG Hoffenheim am Ende deutlich mit 4:0. Ganz nebenbei hat die Münchner Tormaschine dabei einmal mehr für einen neuen Bundesliga-Rekord gesorgt.

33 Tore nach neun Spielen

Noch nie gelang es einer Mannschaft zuvor, in den ersten neun Saisonspielen ganze 33 Treffer zu erzielen. Generell zeigen sich die Münchner in dieser Saison extrem torgefährlich. Unter Julian Nagelsmann steht in den ersten 14 Pflichtspielen eine Torbilanz von 60 geschossenen Treffern und neun Gegentoren zu Buche.

Machen die Bayern so weiter, würden sie derzeit mit 3,66 Toren pro Spiel bei 34 Saisonspielen am Ende auf über 124 Tore kommen - absoluter Bundesliga-Rekord. Die Bestmarke aus der Saison 1971/1972 von 101 Toren wackelt bei diesen torhungrigen Bayern gewaltig.