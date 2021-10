AZ-Umfrage: Können Dortmund und Leverkusen dem FC Bayern gefährlich werden?

Bayer Leverkusen hat einen herausragenden Saisonstart hingelegt, am Wochenende zog die Werkself nach Punkten mit dem FC Bayern gleich. Auch Borussia Dortmund zeigt sich aktuell in guter Form. Die AZ-Umfrage: Gibt es in dieser Saison ein Meister-Triell?

05. Oktober 2021 - 17:11 Uhr | AZ