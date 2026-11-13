AZ-Info: So plant Bayern nach Neuers Karriereende auf der Torwartposition

Nach AZ-Informationen wird Manuel Neuer im Sommer seine große Karriere beenden, mit Jonas Urbig steht der Nachfolger schon bereit. Doch wer hält dem Kronprinzen künftig den Rücken frei? Das sind die Pläne des FC Bayern.

Dass Jonas Urbig im DFB-Team aktuell nur die Nummer zwei hinter Marc-André ter Stegen ist, auch bei den Länderspielen in Serbien und am Montag gegen die Niederlande, kann nicht jeder Beobachter nachvollziehen. "Ich verstehe nicht, warum Marc-André ter Stegen das verdient haben soll. Ja, er hatte sich schwer verletzt. Das war ein Grund, warum Manuel Neuer zurückgekommen ist", sagte etwa Sky-Experte Didi Hamann.

Es sei nun mal so so, dass ter Stegen "in der Nationalmannschaft nicht gut gehalten hat", ergänzte Hamann: "Der Grund, warum der Bundestrainer ihn zur Nummer eins macht, ist, dass wir keinen Manuel Neuer oder Oliver Kahn mehr haben. Ich sehe nicht, dass er es verdient hat."

Im DFB-Tor setzt Klopp auf ter Stegen: "Hat eine fantastische Saison in Amsterdam"

Klare Aussagen, die an Jürgen Klopp jedoch abgeprallt sein dürften vor den wichtigen Partien in der Nations League. Der DFB-Coach hat sich vorerst auf ter Stegen festgelegt. "Marc hat eine fantastische Saison in Amsterdam", sagte Klopp über den Ajax-Keeper: "Glücklicherweise haben auch Jonas Urbig und Alexander Nübel wirklich gute Saisons. Wir gehen in diese Spiele mit Marc als unserer Nummer eins. Und es geht hier nicht darum, wer gerade zufällig die besseren Paraden macht, denn Torhüter müssen viel Stabilität und Selbstvertrauen bieten."

Bundestrainer Jürgen Klopp setzt im DFB-Tor auf Marc-André ter Stegen. © IMAGO

Und Erfahrung. Dieser Punkt spricht für ter Stegen, der in Belgrad vor seinem 46. Länderspiel steht. Seine Vertreter Alexander Nübel und Urbig kommen auf vier beziehungsweise zwei Partien im DFB-Trikot. Doch speziell dem 23-jährigen Urbig gehört die Zukunft – die Frage lautet nur: Wann? Ter Stegen, der so viel Verletzungspech hatte und immer wieder Neuer den Vortritt lassen musste, darf sich wohl keine großen Fehler erlauben. Urbig lauert.

Neuer hört im Sommer auf, Ulreich wohl auch

Beim FC Bayern ist man da schon einen Schritt weiter. Nach AZ-Informationen wird Legende Manuel Neuer im Sommer seine große Karriere beenden - und Urbig zur neuen Nummer eins befördert. Auch Ersatztorhüter Sven Ulreich wird wohl aufhören.

Daher brauchen die Münchner eine Nummer zwei hinter Urbig. Die Nachwuchstorhüter Leonard Prescott (17) und Jannis Bärtl (20), so erfuhr die AZ, kommen für diese Rolle eher nicht in Frage. Die Jungstars sollen Spielpraxis sammeln, das ist in ihrem Alter auch das Wichtigste. Bayern sucht einen erfahrenen Mann, der Urbig den Rücken freihält, ihn im Training unterstützt und im Notfall auch mal einspringen könnte.

Neue Nummer zwei: FC Bayern hat drei Kandidaten im Visier

Laut Sky gibt es dafür drei Kandidaten. Einer ist Loris Karius, der Aufstiegskeeper von Schalke 04. Der 33-Jährige hat seine Fehler aus Liverpool-Zeiten längst abgestellt, er ist auf der Linie mit seinen Reflexen einer der besten Bundesliga-Torhüter. Bayern beschäftigt sich mit ihm.

Loris Karius hat sich mit starken Paraden bei Schalke auch ins Blickfeld des FC Bayern gespielt. © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Neben Karius stehen auch Bernd Leno und Oliver Baumann auf der internen Liste. Der 34-jährige Leno ist in England beim FC Fulham einer der Leader, er spielt konstant auf hohem Niveau, genießt hohes Ansehen. Und er würde gerne endlich einen Titel gewinnen. Mit Bayern?

Ex-Nationalkeeper Baumann hat den gleichen Wunsch. Der 36-Jährige von der TSG Hoffenheim ist schon länger Thema bei Bayern, sein Vertrag läuft bis 2028. Es wäre also eine Ablöse fällig. Spätestens im Frühjahr soll die bayerische Torwart-Situation geklärt sein, eher früher.