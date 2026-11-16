Mit Max Viessmann wird ein neues Mitglied beim FC Bayern in den Aufsichtsrat berufen. Bei der Sitzung soll es unter anderem auch um Jamal Musiala gehen.

Beim FC Bayern findet am Montag (16. November) die nächste Aufsichtsratssitzung statt. Max Viessmann wird dort offiziell in den Aufsichtsrat berufen, der somit auf zehn Mitglieder anwächst. Er zieht auch in den Präsidialausschuss ein.

Die Viessmann Generations Group mit CEO Max Viessmann an der Spitze ist seit Oktober neuer Gesellschafter der AG und bringt den Münchnern eine dreistellige Millionensumme ein.

Nach AZ-Informationen liegt diese bei rund 250 Millionen Euro. Im Zuge einer Kapitalerhöhung erwirbt das Unternehmen, das seinen Sitz in München und seinen Ursprung in Hessen hat, 6,7 Prozent an der AG.

Der 37-jährige Max Viessmann zieht in den Aufsichtsrat ein. © IMAGO/Rene Traut

Unter anderem wird es bei der Sitzung am Montag auch um das Thema Jamal Musiala gehen, das speziell Uli Hoeneß sehr beschäftigt. Bayerns Ehrenpräsident hatte zuletzt deutliche Zweifel geäußert, ob Musiala wieder konstant auf sein früheres Topniveau kommen kann.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Uli Hoeneß hat bei Musiala Bedenken

"Der hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte...", meinte Hoeneß in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch". Der deutsche Rekordmeister sei bei ihm "in einem Dilemma". Musiala erhalte weiterhin sein Gehalt, obwohl derzeit offen sei, wann und auf welchem Niveau er wieder auf den Platz zurückkehren könne.

Ehrenpräsident des FC Bayern: Uli Hoeneß. © IMAGO/Frank Hoermann

"Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht", erklärte Hoeneß und machte deutlich, dass der Verein dem deutschen Nationalspieler in dieser schwierigen Phase den Rücken stärken müsse.