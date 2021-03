Aufatmen beim FC Bayern: Niklas Süle schon zurück im Aufbautraining

Guten Nachrichten für den FC Bayern: Der zuletzt angeschlagen von der Nationalmannschaft abgereiste Niklas Süle hat am Montag schon wieder intensives Aufbautraining absolviert - wird er bis zum Topspiel in Leipzig wieder fit?

Niklas Süle absolvierte am Montag eine Aufbaueinheit an der Säbener Straße.

München - Der FC Bayern kann sich Hoffnung auf einen Einsatz von Niklas Süle im Topspiel der Bundesliga bei RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) machen.

Der Innenverteidiger hatte aufgrund einer Zerrung an der Oberschenkelrückseite die Länderspiele gegen Island und in Rumänien verpasst und war am Wochenende vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist. Schon am Montag absolvierte Süle wieder eine intensive Einheit im Aufbautraining.

Sané und Goretzka gegen Rumänien im Einsatz

Entwarnung gab es auch bei Leroy Sané und Leon Goretzka. Die beiden Bayern-Stars waren zuletzt angeschlagen, konnten beim Sieg in Rumänien am Sonntagabend (1:0) aber mitwirken und spielten bis kurz vor Schluss durch.