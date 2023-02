Auch ohne Kaufoption: Sabitzer hofft auf ManUnited-Verbleib

Bis Saisonende ist Marcel Sabitzer an Manchester United ausgeliehen, der Österreicher hofft allerdings darauf, die Münchner verlassen und über den Sommer hinaus bei den "Red Devils" bleiben zu können.

München - Am letzten Tag des Winter-Transferfensters hat Marcel Sabitzer den FC Bayern Richtung Premier League verlassen. Bis zum Ende der Saison ist der österreichische Nationalspieler an Manchester United ausgeliehen.

Doch im Vergleich zu vielen anderen Leihgeschäften, haben sich die "Red Devils" für den 28-jährigen Sabitzer im Leihvertrag keine anschließende Kaufoption zusichern lassen. Heißt, dass Sabitzer eigentlich am Ende der Saison nach München zurückkehren müsste. Da sich die Bayern aber für die nächste Saison bereits die Dienste von Konrad Laimer gesichert haben sollen, dürften die Einsatzzeiten von Marcel Sabitzer im Mittelfeld der Münchner noch dürftiger ausfallen als bisher.

Sabitzer hofft auf dauerhaften Verbleib in Manchester

Daher hofft der Österreicher, in den kommenden Monaten in Manchester so zu überzeugen, dass er über den Sommer hinaus von United verpflichtet wird.

"Ich werde alles für dieses Trikot gebe", gab sich Sabitzer bei seiner Vorstellung in Manchester kampfeslustig. Wie das englische Portal "TEAMtalk" berichtet, will der Mittelfeldspieler seine Zeit bis Sommer intensiv dazu nutzen, die Vereinsbosse der "Red Devils" von einer langfristigen Verpflichtung zu überzeugen.

Da Sabitzer beim deutschen Rekordmeister hinter Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer und Ryan Gravenberch künftig wohl nur noch die fünfte Geige spielen würde, schließt der Österreicher eine Rückkehr an die Säbener Straße aus.

Bayern würde Sabitzer keine Steine in den Weg legen

Sollte Sabitzer im Old Trafford überzeugen können und Manchester United an einem Transfer des Österreichers interessiert sein, würden die Münchner dem 28-Jährigen bei einem zufriedenstellendem Angebot sicher keine Steine in den Weg legen. In München besitzt der Mittelfeldakteur noch einen Vertrag bis Sommer 2025, sein aktueller Marktwert wird auf 20 Millionen Euro taxiert.