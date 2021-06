Auch dank Alphonso Davies: Kanada erreicht Endrunde der WM-Qualifikation

Historischer Erfolg für Kanada um Bayern-Star Alphonso Davies: Die kanadische Nationalmannschaft hat erstmals seit 24 Jahren die Endrunde der WM-Qualifikation erreicht.

München - Mit Bayern-Profi Alphonso Davies in der Startelf hat Kanadas Nationalmannschaft erstmals seit 24 Jahren wieder die Endrunde der WM-Qualifikation erreicht.

Die Qualifikation für das entscheidende Achter-Turnier Nord-/Mittelamerika machten die Kanadier am Dienstag (Ortszeit) mit einem 3:0 (0:0) gegen Haiti in Bridgeview (US-Bundesstaat Illinois) perfekt.

FC Bayern gratuliert Alphonso Davies

Bereits das Hinspiel hatten die Kanadier mit 1:0 gewonnen. Wegen der Corona-Bestimmungen der kanadischen Regierung fand die Partie in Bridgeview in der Nähe von Chicago statt. Die Bayern gratulierten ihrem Abwehrspieler Davies, der im entscheidenden Spiel 82 Minuten auf dem Platz stand, spontan via Twitter. Insgesamt erzielte der Bayern-Star in der CONCACAF WM-Qualifikation vier Tore und fünf Assists.

Neben Kanada haben sich jetzt auch Panama und El Salvador qualifiziert – die USA, Mexiko, Costa Rica, Honduras and Jamaika waren für das Quali-Turnier gesetzt. Der frühere WM-Gastgeber USA eröffnet die Finalrunde mit insgesamt 14 Spieltagen am 2. September gegen El Salvador. Die besten drei Nationen qualifizieren sich für die WM Ende 2022 in Katar, ein viertes Team muss ins Playoff-Duell mit einem Vertreter eines anderen Kontinental-Verbands.