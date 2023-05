Als es wieder um Müller geht, reagiert Bayern-Trainer Tuchel genervt

Bayern-Urgestein Thomas Müller sitzt beim 2:1-Sieg bei Bremen anfangs wieder auf der Bank – zum vierten Mal in Serie. "Natürlich mag er das nicht. Ich weiß schon, was ich an ihm habe und es ist alles gut", sagt Trainer Thomas Tuchel.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss sich immer wieder rechtfertigen, warum er Thomas Müller nicht von Anfang an spielen lässt.

Bremen - Ein Thomas Müller ist immer bereit. Und so machte er sich wie auch Leroy Sané gerade an der Seitenlinie des Bremer Weserstadions fertig zur Einwechslung als Serge Gnabry den Führungstreffer der Bayern in der 62. Minute erzielte. Müller feierte das Tor als habe er es selbst erzielt. Typisch Müller, der Urbayer: Teamlust größer Ego-Frust.

Zuletzt war Thomas Müller nur noch Joker

Im neunten Spiel unter Trainer Thomas Tuchel sitzt der Mister FC Bayern zum vierten Mal bei Anpfiff auf der Bank. Er muss wie schon letzte Woche gegen Hertha BSC (2:0) auch beim 2:1 in Bremen mit der Jokerrolle für eine gute halbe Stunde vorliebnehmen.

Thomas Müller saß auch gegen Werder Bremen zunächst wieder nur auf der Bank. © imago/Team 2

Der Erfolg beim Aufsteiger ließ den Vorsprung des Titelverteidigers an der Tabellenspitze vor dem Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend zwischenzeitlich auf vier Punkte anwachsen. Doch der BVB zog nach und zeigte gegen den VfL eine 6:0-Glanzleistung. Heißt: Wieder nur ein Punkt Vorsprung für die Bayern. Dennoch ist der Weg zur elften Meisterschaft hintereinander geebnet, drei Siege in den letzten drei Partien reichen. Für Routinier Müller wäre es der zwölfte Titel, schon die bisherigen elf machen ihn zum Schalen-Rekordhochhalter.

Doch den 33-Jährigen auf die Bank zu setzen ist bei Bayern ein Politikum – woran schon einige Trainer gescheitert sind, allen voran Niko Kovac (Juli 2018 bis November 2019), der Müller als Notnagel einstufte und sagte: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen."

Tuchel in der Causa Müller: Knallhart, aber clever

Tuchel moderiert den Verzicht auf Motivator Müller in der Startelf anders, cleverer – allerdings ebenfalls knallhart. "Es muss einfach harte Entscheidungen geben gegen drei, vier, fünf Spieler – sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen", sagte der 49-Jährige, "hauchdünne Entscheidungen wie bei Leroy – die wird es bei Bayern immer geben."

Tuchel nominierte fürs offensive Zentrum Jamal Musiala und Serge Gnabry, der das Vertrauen mit seinem Dosenöffner-Tor zum 1:0 erneut zurückzahlte. Auf den Außenbahnen (rechts Kingsley Coman, später Torschütze Sané sowie links ein leicht formverbesserter Sadio Mané) sieht Tuchel Müller nicht: "Die breiten Seiten sind nicht sein Profil."

Hoch die Siegerfäuste! Bayern-Star Thomas Müller jubelt nach dem Erfolg gegen Bremen. © imago/Kirchner-Media

Der Weltmeister von 2014 (121 Länderspiele/44 Tore) saß in beiden Champions-League-Viertelfinalspielen gegen Manchester City zunächst draußen, vergangene Woche gegen Hertha sollen zudem Rückenprobleme einen Startelf-Einsatz verhindert haben.

Tuchel stärkt Bayern-Star: "Alle Spiele sind Thomas-Müller-Spiele"

Rein aufstellungstechnisch rüttelt Tuchel am Denkmal Müller, stützt ihn jedoch verbal bei jeder Gelegenheit. "Alle Spiele sind Thomas-Müller-Spiele, ist doch völlig klar", sagte der ehemalige Chelsea-Coach bei Sky: "Thomas kann immer starten, kann immer spielen für uns. Ich bin ein großer Fan von Thomas und er hat gut trainiert. Natürlich mag er das nicht. Ich weiß schon, was ich an ihm habe und es ist alles gut."

Doch das Moderieren von Spiel zu Spiel und Interview zu Interview nervt Tuchel. "Es ist nicht ein ganz so großes Thema, wie es gemacht wird", beschwerte er sich nach der Partie bei Sky. Es seien laut Tuchel "zwei Spiele, die er mal von der Bank kommt" und trotzdem bekomme er Nachfragen, ob er Müllers "Karriereende einleite".

Tuchel von ständigen Müller-Fragen genervt

Sein Hinweis an die Reporter: "Das ist ein bisschen am Ziel vorbei. Ich verstehe es ja, aber das Maß ist ein bisschen verloren gegangen, gerade heute." Auf der Pressekonferenz meinte Tuchel: "Ich habe Verständnis für eine Frage, bisserl weniger für 100 Fragen am Spieltag."

Müllers Vertrag läuft bis Ende der kommenden Saison – die Müller-Frage wird zum Dauerthema, so oder so. "Thomas wird für den FC Bayern immer wichtig sein", sagte DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky, "natürlich will er auf den Platz stehen und dann sucht man halt das Gespräch mit ihm, wie es in seiner Situation weitergeht".

Lothar Matthäus (l.) und Thomas Müller witzeln vor dem Anpfiff in Bremen miteinander. © imago/Jan Huebner

Eine vorzeitige Trennung im Sommer ist jedoch ausgeschlossen. "Ich weiß, dass er eine besondere Rolle einnimmt und die kriegt er auch von mir. Ich hoffe, dass er das auch spürt", sagte Tuchel. Wie alles im Leben wohl Ansichtssache.