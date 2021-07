Alphonso Davies fehlt zum Start - Vorteil für Neuzugang Omar Richards?

Alphonso Davies ist in diesem Sommer für die kanadische Nationalmannschaft beim Gold Cup im Einsatz und wird daher einen Großteil der Vorbereitung des FC Bayern verpassen. Für einen Neuzugang könnte das zum Vorteil werden.

Alphonso Davies (r.) nimmt mit Kanada am Gold Cup teil.

München - Gut für Youngster Alphonso Davies, schlecht für den FC Bayern: Der Flügelflitzer steht im Aufgebot der kanadischen Nationalmannschaft für den Gold Cup in diesem Sommer und verpasst deshalb mehrere Wochen der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann.

Wie lange wird Alphonso Davies dem FC Bayern fehlen?

Die Kanadier starten am 12. Juli ins Turnier, das letzte Gruppenspiel ist für den 18. Juli angesetzt. Ob und wie lange er den Bayern darüber hinaus fehlen wird, hängt vom weiteren Abschneiden seiner Mannschaft ab. Das Finale findet am 1. August statt, nur eine Woche später steht für die Münchner mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal das erste Pflichtspiel der neuen Saison an.

Was jetzt schon sicher ist: Die ersten Wochen der Vorbereitung (offizieller Start ist am 5. Juli) sowie das erste Testspiel gegen den 1. FC Köln (17. Juli) wird Davies definitiv verpassen.

Keine idealen Voraussetzungen für Davies, um das neue Spielsystem unter Nagelsmann zu lernen. Vielleicht bekommt daher Neuzugang Omar Richards eine Chance. Der Linksverteidiger, der ablösefrei vom englischen Klub FC Reading verpflichtet wurde, ist zum Vorbereitungsstart an diesem Montag mit von der Partie. "Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive. Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Der Gold Cup ist ein Pendant zur Europameisterschaft und wird seit knapp 30 Jahren ausgetragen, für Davies ist es bereits die dritte Teilnahme. Anders als etwa bei Olympia besteht für Klubs eine Abstellungspflicht.