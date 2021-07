Sommerfahrplan des FC Bayern steht: Vier hochkarätige Testspiele in der Vorbereitung

Kein Trainingslager, dafür aber hochkarätige Testspiele für den FC Bayern: Die Münchner haben ihren Sommerfahrplan bekannt gegeben.

München – Nächste Woche bittet Julian Nagelsmann zum Trainingsauftakt an die Säbener Straße. Am 5. und 6. Juli finden die obligatorischen Leistungstest statt, am 7. Juli leitet der neue Bayern-Coach dann seine erste Einheit beim deutschen Rekordmeister.

Wie die Münchner am Freitagvormittag bekanntgaben, bereiten sich die Bayern zudem in vier Vorbereitungsspielen auf die neue Saison vor. Das Nagelsmann-Debüt auf der Bayern-Bank findet am 17. Juli (16 Uhr) gegen den 1. FC Köln statt.

Generalprobe gegen den SSC Neapel

Es folgt der bereits bekannte Test gegen Ajax Amsterdam am 24. Juli (16 Uhr) im Rahmen des "Audi Football Summit" in der Allianz Arena. Mit Borussia Mönchengladbach gibt es bereits ein paar Wochen vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel das erste Aufeinandertreffen: Im Gegensatz zum Saisonauftakt in Gladbach empfängt am 28. Juli (18 Uhr) allerdings der deutsche Meister die Fohlen in München.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch die Generalprobe vor der ersten Runde im DFB-Pokal (6.-9. August) findet im Rahmen der digitalen "Audi Summer Tour" statt: Am 31. Juli (16 Uhr) trifft der FC Bayern in der Allianz Arena auf den SSC Neapel. Auf ein Trainingslager verzichtet Nagelsmann in seiner Debüt-Saison bei den Münchnern.