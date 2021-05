Alleiniger Torrekord: Lewandowski will jede Chance nutzen

Robert Lewandowski will bei der Jagd nach dem alleinigen Torrekord in der Fußball-Bundesliga keine Chance auslassen und für den 41. Saisontreffer auch einen Elfmeter in der 90. Minute schießen.

17. Mai 2021 - 09:10 Uhr | AZ/dpa

Robert Lewandowski. © Matthias Schrader/AP POOL/dpa/Archivbild