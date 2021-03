Alexander Nübel fremdelt gegen Lazio Rom, Stefan Ortega flirtet mit dem FC Bayern

Bayerns Ersatztorhüter Alexander Nübel zeigt gegen Lazio Rom Licht und Schatten. Kommt Bielefeld-Keeper Stefan Ortega?

Alexander Nübel kam gegen Lazio Rom zu seinem dritten Einsatz in dieser Saison.

München - Kurz nach dem Schlusspfiff konnte Alexander Nübel (24) schon wieder lachen. Der Ersatztorhüter des FC Bayern, der gegen Lazio den erkälteten Manuel Neuer vertrat, tauschte sich launig mit Eric Maxim Choupo-Moting und Torwarttrainer Toni Tapalovic aus, die 82. Minute war bereits vergessen.

In dieser hatte Nübel einen unangenehmen Gegentreffer hinnehmen müssen, Lazios Marco Parolo traf per Kopf den "Tunnel" zwischen Nübels Beinen. "Ein Wermutstropfen ist natürlich das Gegentor", sagte Trainer Hansi Flick, der mit seiner Mannschaft aber insgesamt sehr zufrieden war.

Verlässt Nübel im Sommer den FC Bayern?

Nübel zeigte eine Leistung mit Licht und Schatten. Beim Lazio-Treffer sah er zwar unglücklich aus, man konnte ihm aber keinen Vorwurf machen. Was auffiel: Nübel, der nur wenige Schüsse aufs Tor bekam, fremdelte, wenn er den Ball am Fuß hatte, in diesen Szenen wirkte er unsicher. Und er kommunizierte deutlich leiser als Stammtorhüter Neuer mit seinen Teamkollegen.

Ob Nübel weitere Bewährungschancen in dieser Saison erhält? Unwahrscheinlich. Deshalb ist ein Leihgeschäft im Sommer denkbar. Als neue Nummer zwei wird Bielefeld-Keeper Stefan Ortega (28) gehandelt. "Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe zu spielen", sagte Ortega dem "kicker".

"Aber wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit. Am Ende ist es auch eine Frage der Abwägung." Ortega flirtet mit den Münchnern. "Wenn sich die Chance auf internationale Spiele bietet, möchte ich sie nutzen", erklärte er weiter. Könnte was werden.