Adeyemi schwärmt von Bayern-Flirt Mané: "Ein unfassbarer Spieler"

Der Neu-Dortmunder schwärmt von Bayerns erhofftem Königstransfer – und der BVB-Spielweise.

Herzogenaurach - Der Mann hat gut reden. Hat erst vor Kurzem einen sicherlich lukrativen Vertrag bei Vizemeister Borussia Dortmund, gültig bis 2027, unterschrieben und sollte sich aus dieser angenehmen Position heraus zu den aktuell stockenden Transferbemühungen von Meister FC Bayern äußern.

Adeyemi über Mané: "Er ist einer der besten Außenspieler"

Also sprach Karim Adeyemi, für den RB Salzburg eine Sockelablöse von rund 30 Millionen Euro erhält, frei von der Leber weg auf der DFB-Pressekonferenz am Donnerstagmittag in Herzogenaurach über Liverpool-Stürmer Sadio Mané: "Er ist ein unfassbarer Spieler, hat sich brutal entwickelt. Er ist einer der besten Außenspieler."

Solch ein Weltstar wäre eine Bereicherung für die Bundesliga. Sieht der 20-jährige Adeyemi auch so. "Es würde die Liga attraktiver machen", meinte der frühere Unterhachinger. Mit einem Schmunzeln fügte der gebürtige Münchner, der im Alter von acht Jahren in der Bayern-Jugend kickte, allerdings nach nur zwei Jahren im Streit zur SpVgg wechselte: "Nur beim falschen Verein."

Der Konkurrenzkampf der beiden großen Blöcke im DFB-Team, hier die Bayern um Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller & Co., dort die Dortmunder mit Julian Brandt und Marco Reus, der allerdings für das Italien-Spiel erkrankt ausfällt. Hinzu kommen die bereits zu einem frühen Zeitpunkt eingetüteten Neuerwerbungen des BVB, also Stürmer Adeyemi und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Plus Niklas Süle, der spektakulär die Seiten wechselt, von der Isar in den Ruhrpott zieht.

"Natürlich gibt es da immer ein paar Sticheleien, aber das werde ich hier nicht groß ausführen", meinte Adeyemi und erklärte: "Wir müssen hier eine Mannschaft sein." Dennoch beginnt die schwarz-gelbe Integration bereits. "Ich verstehe mich sehr gut mit Schlotti. Das war schon in der U21 so. Alle Neuen wollen in Dortmund erst einmal ankommen und dann wird man sehen, wie die Saison läuft." Noch einmal betonte Adeyemi, warum er trotz verschiedener Angebote nach Dortmund wechselte: "Als kleines Kind war ich schon Fan der BVB-Spielweise. Ich denke, dass ich dort gute Chancen haben und meine Spielzeit bekommen werde."