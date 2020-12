Achtelfinal-Gegner des FC Bayern: Lazio Rom ist nicht ungefährlich, aber absolut machbar

Erstmals in seiner Geschichte trifft der FC Bayern auf Lazio Rom. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erwartet im Achtelfinale der Champions League einen "unangenehmen Gegner" – dennoch geht der Titelverteidiger als klarer Favorit ins Duell mit den Hauptstädtern.

München - Für den FC Bayern führt der Weg zur Titelverteidigung in der Champions League also über die ewige Stadt. Wie die Achtelfinal-Auslosung am Montag in Nyon ergab, trifft der deutsche Rekordmeister im Februar auf Lazio Rom.

In der Gruppe F setzte sich das Team von Trainer Simone Inzaghi als Tabellenzweiter hinter Borussia Dortmund gegen Club Brügge und Zenit St. Petersburg durch – in den Partien gegen den BVB blieben die Laziali sogar ungeschlagen (3:1 in Rom, 1:1 in Dortmund). Für das Team von Trainer Hansi Flick, der die Serie von zuletzt 17 ungeschlagenen Partien in der Königsklasse ausbauen will, sind die Römer dennoch ein machbares Los.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic warnt vor Lazio Rom

Aktuell belegt der zweimalige italienische Meister lediglich Platz neun in der Serie A, zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Hellas Verona. Hasan Salihamidzic warnt aber vor den Italienern. Es sei "immer unangenehm gegen die italienischen Mannschaften", sagte der Sportvorstand der Münchner: "Das ist ein unangenehmer Gegner, das haben wir gegen Dortmund in der Gruppenphase gesehen. Wir freuen uns auf die Spiele."

Aufpassen müssen die Bayern dabei insbesondere auf Angreifer Ciro Immobile. Der italienische Nationalspieler, der in der Saison 2015/16 für den BVB auflief, dort aber überhaupt nicht überzeugen konnte, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der torgefährlichsten Stürmer Europas.

Lässt sich kaum eine Chance entgehen: Lazio-Kapitän Ciro Immobile © Alfredo Falcone/dpa

In der vergangenen Saison erzielte der 30-Jährige 36 Treffer in 37 Ligaspielen und schnappte sich damit den Goldenen Schuh als bester Torschütze des Kontinents – sogar noch vor Robert Lewandowski. Bis zum Aufeinandertreffen mit Lazio sollten die Bayern ihre aktuellen Defensivprobleme also unbedingt abgestellt haben.

FC Bayern: Vorsicht vor Alberto und Milinkovic-Savic!

Doch nicht nur Immobile sollten die Münchner genau im Blick haben. In Luis Alberto (28) und Sergej Milinkovic-Savic (25) verfügen die Römer auch im Mittelfeld über zwei herausragende Akteure. Während der technisch beschlagene Zehner Alberto seine Stärken im spielerischen Bereich hat, besticht Milinkovic-Savic als Achter mit Physis und Kopfballstärke, die ihn insbesondere bei Standards zu einer gefährlichen Waffe machen.

Mittelfeld-Duo von Lazio Rom: Luis Albert und Sergej Milinkovic-Savic © imago images / Insidefoto

Trotz allem gehen die Bayern freilich als klarer Favorit ins Duell mit dem Tabellenvierten der vergangenen Saison in der Serie A. "Alle Mannschaften haben ihre Vor- und Nachteile", meinte Trainer Hansi Flick zuletzt auf die Frage, welches denn sein Wunschlos im Achtelfinale sei, und gab die Marschroute vor: "Wir wollen das Achtelfinale überstehen und unsere Serie ausbauen." Im März soll noch lange nicht Schluss sein für den Titelverteidiger!