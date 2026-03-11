Absichtlich die Gelbe Karte? Kimmich erklärt sich

Der FC Bayern steht so gut wie sicher im Viertelfinale der Champions League. Joshua Kimmich und Michael Olise fehlen im Rückspiel gesperrt. Absicht? Clever? Oder einfach Pech?

Ein glücklicher Zufall – oder waren es am Ende Gelbe Karten mit Kalkül? Joshua Kimmich und Michael Olise werden dem FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo fehlen. Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel dürfte der deutsche Fußball-Rekordmeister den Ausfall von Nationalmannschaftskapitän Kimmich und dem herausragenden Doppeltorschützen Olise aber ganz gut verkraften können.

Kein zweiter Fall Ramos zu erwarten?

"Wir haben geführt, wir haben auf Zeit gespielt, dann bekommst du Gelbe Karten", sagte Sportvorstand Max Eberl. Sorge vor einer längeren Sperre war beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht zu vernehmen. Die Europäische Fußball-Union hatte einst Real Madrids Kapitän Sergio Ramos für zwei Partien in UEFA-Wettbewerben gesperrt, weil er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam eine Gelbe Karte provoziert hatte.

"Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte", sagte Kimmich und wies auf den Gegenspieler hin. "Ich glaube, wenn der nicht durchdreht, dann gibt es auch keine Gelbe Karte. Ich habe schon lange gebraucht, wollte jetzt nicht ins Pressing reinspielen. Ich habe zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wenn der nicht auf mich zustürmt, lässt der Schiri es vielleicht durchgehen."

Auch der herausragende Olise muss gesperrt aussetzen. © Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Kimmich: Jetzt haben wir die Quittung

Absichtlich habe man sich die Verwarnung nicht abgeholt, sagte Kimmich. "Unnötiges Zeitspiel auf jeden Fall. Am Ende haben wir jetzt die Quittung, dürfen nicht mitspielen, fertig." Durch das 6:1 im Hinspiel stehen die Münchner so gut wie sicher im Viertelfinale gegen den Sieger des Duells Real Madrid gegen Manchester City. Die Rückspiele finden in der kommenden Woche statt.

Beim 6:1 (3:0) im Achtelfinale-Hinspiel gegen Dortmund-Schreck Atalanta Bergamo ragte Olise mit zwei Tore und als Vorbereiter voraus. Josip Stanisic und Serge Gnabry, Nicolas Jackson (52.) und Jamal Musiala erzielten die weiteren Treffer.