Überflieger in Übersee: Moritz Seider in der NHL ausgezeichnet

Als erster Deutscher gewinnt Moritz Seider den Titel "Rookie des Jahres" in einer der großen Sportligen Nordamerikas. Neben ihm gibt es in NBA, NFL und der NHL weitere künftige Stars "Made in Germany".

Wenn die Fans deinen Nachnamen in ein Verb verwandeln, dann hast du es als Sportler geschafft. Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel "zlatanisiert" die Gegner und Moritz Seider, gerade mal 21 Jahre jung, "seidert" sie. Heißt bei ihm: Von Brust oder Hüfte des Verteidiger-Klotzes prallen die Gegner ab, klatschen aufs Eis.

Bester Neuling der Saison

Seider dominiert, sogar in der besten Eishockey-Liga der Welt, der NHL. Dafür ist der Jungstar der Detroit Red Wings jetzt als "Rookie des Jahres", als bester Neuling, ausgezeichnet worden. Er ist der erste Deutsche, der diese Ehrung in einer der großen nordamerikanischen Profiligen erhalten hat.

"Moritz hat das ganze Eishockey in Deutschland stolz gemacht", sagt Bundestrainer Toni Söderholm. Er sei "sehr ehrgeizig, er arbeitet sehr hart für das, was er erreichen will und bleibt fokussiert". Seider hatte nicht die besten Startbedingungen: Er stammt nicht aus einem Traditionsstandort à la Bad Tölz oder Rosenheim, sondern aus Erfurt. Er ging mit 14 zur Schmiede Jungadler Mannheim - seine Eltern brachen mit auf. Bei der Ehrung fehlten sie nun. "Urlaub war ihnen wichtiger", scherzte er gespielt empört.

Selbst Dirk Nowitzki brauchte länger, um anzukommen

Nicht mal Dirk Nowitzkis Stern ging in Übersee so schnell auf. Der Hüne, inzwischen als Legende des Basketballs eingestuft, schlug hart in der NBA auf. Der Titel "Neuling des Jahres" ging 1998/99 an Vince Carter, Nowitzki blieb mit 8,2 Punkten pro Spiel in der Debütsaison unauffällig.

Nun hat sich sein Nachfolger ans Werk gemacht: Franz Wagner, der wie Seider seine erste Saison in der höchstdotierten Liga seiner Sportart hinter sich hat. Dem 20-Jährigen der Orlando Magic gelangen dabei pro Spiel 15,2 Punkte - er erhielt dafür immerhin eine Einladung ins "All-Rookie First Team".

Für die diesjährige Talentziehung der Teams - den Draft-, die in der Nacht auf Freitag in New York stattfindet, haben sich Justus Hollatz (Hamburg Towers) und Kay Bruhnke (medi Bayreuth, beide 20) angemeldet.

Einige Talente aus Deutschland sind im Gespräch

Weitere Hoffnungsträger "Made in Germany" gibt es neben Seider und Torjäger Leon Draisaitl (der in der NHL Anlaufzeit brauchte) auch im Eishockey: Der Rosenheimer Lukas Reichel und der Münchner JJ Peterka, beide 20 und Stürmer, haben schon erste NHL-Spiele absolviert, der 23-jährige Verteidiger Leon Gawanke steht davor. Im Draft am 7./8. Juli wird Julian Lutz (18, EHC Red Bull München) gezogen, Interesse der NHL weckt zum Beispiel auch Kollege Maksymilian Szuber (19).

In der Football-Liga NFL hat Amon-Ra St. Brown (22, Detroit Lions) im Dezember als "Offensive Rookie des Monats" von sich Hören gemacht. Zudem nimmt mit Marcel Dabo ein Talent den Sprung über den Teich. Der 22-Jährige hat einen Platz im erweiterten Kader der Indianapolis Colts, will in die feste Aufstellung.