Vier Sprachen, ein Ziel: So tickt EHC-Neuzugang Ryan McKiernan

Der EHC verstärkt sich mit Ryan McKiernan, der vom Champions-League-Sieger Rögle BK kommt. "Mein Ziel ist es, am Ende der Saison einen Pokal in die Luft strecken zu können", sagt das Abwehr-Ass.

München - Die Achillesferse des EHC Red Bull München ist seine Abwehr.

Klar, mit Zach Redmond hat man einen erstklassigen Offensivverteidiger, der zu Recht zum besten Defensivspieler der regulären Saison gewählt wurde. Doch Yannic Seidenberg (38) ist eben in die Jahre gekommen, auch Daryl Boyle (35) und Jonathon Blum (33) werden nicht schneller.

Konrad Abeltshauser ist für bockstarke Auftritte, aber auch immer wieder für Böcke gut, der umfunktionierte Stürmer Maximilian Daubner lernt noch die Feinheiten des Defensivspiels, Nico Appendino und Maksymilian Szuber haben viel Potenzial, aber wenig Erfahrung.

Ryan McKiernan: Stabilisator für die EHC-Abwehr

Verstärkung tut also not. Die ist gefunden. Der EHC hat sich die Dienste von Abwehr-Ass Ryan McKiernan gesichert. Der Amerikaner kommt vom schwedischen Topklub Rögle BK, der vergangene Saison in der Champions League triumphieren konnte.

"Die Red Bulls stellen hohe Ansprüche an sich selbst und wollen stets um den Titel mitspielen. Diese Mentalität hat den Ausschlag für meine Entscheidung gegeben", so McKiernan: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit Don Jackson. Mein Ziel ist es, am Ende der Saison einen Pokal in die Luft strecken zu können."

McKiernan ist kein Unbekannter in der Liga, er hat in der DEL seine Spuren hinterlassen. 2018/2019 spielte er für die Düsseldorfer EG, danach wechselte er zu den Eisbären Berlin, mit denen er in der Saison 2002/2021 nicht nur die Meisterschaft holte, sondern auch zum wertvollsten Spieler (MVP) der Playoffs avancierte.

MVP! Ryan McKiernan ist der wertvollste Spieler der Playoffs 2020/2021. Ryan McKiernan © picture alliance/dpa

Zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Assists) sicherten ihm die Auszeichnung. Insgesamt hat er in der DEL 157 Partien bestritten. Nach AZ-Informationen hatte auch Berlin versucht, den "verlorenen Sohn", der sich bei Rögle nie heimisch gefühlt hat, wieder in die Hauptstadt zu locken, doch der EHC stach den Meister beim Bieter-Buhlen aus.

"Ryan besticht unter anderem durch seine enorme Arbeitsmoral. Und die Tatsache, dass er bei seinen vergangenen Stationen stets eine tragende Rolle eingenommen hat. Seine Titelsammlung spricht für sich", sagte Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: "Ich bin sehr, sehr froh, dass sich Ryan für Red Bull München entschieden hat."

Beim EHC ist McKiernan wieder mit Mathias Niederberger, seinem Teamkollegen aus Berliner Tagen, vereint. Der Nationaltorhüter hat zur neuen Saison sein Autogramm ebenfalls unter ein Münchner Arbeitspapier gesetzt. Der 1,82 Meter große und 91 Kilo schwere McKiernan wird mit der Nummer 58 auflaufen.

In München wieder vereint: Goalie Mathias Niederberger und Ryan McKiernan (rechts) haben eine gemeinsame Eisbären-Vergangenheit. © picture alliance/dpa

"Ich habe immer zu Kris Letang (dreimaliger Stanley-Cup-Sieger mit Pittsburgh, Anm. d. Red.) aufgeschaut. Er trägt die 58, und ich hatte in der Vergangenheit damit Erfolg. Eine Rückennummer wird schnell Teil deiner Eishockey-Identität", sagte McKiernan vor seinem Wechsel zur DEG der "Westdeutschen Zeitung".

McKiernan ist für seine Fannähe bekannt, dabei hilft ihm, dass er vier Sprachen spricht. "Englisch, Französisch, Deutsch und auch nicht ganz schlecht Schwedisch", meinte der Ami, der im kanadischen Drummondville ein Haus mit viel Eigenleistung gebaut hat. Über sein Spiel meinte er: "Am besten bin ich, wenn ich aggressiv spielen kann. Das physische Spiel liegt mir." Und es ist etwas, was der EHC gut brauchen kann, damit die Achillesferse zur Stärke wird. . .