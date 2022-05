Meistermacher kommt: Top-Goalie Niederberger unterschreibt beim EHC

Mathias Niederberger verlässt Meister Eisbären Berlin und wird die neue Nummer eins beim EHC Red Bull München.

München - Wer oben stehen will, der muss sich selber stärken und am besten gleich noch die Konkurrenz schwächen. Dem FC Bayern wird gerne vorgeworfen, dieses Credo zur Wissenschaft erhoben zu haben. Frag nach bei Borussia Dortmund oder zuletzt RB Leipzig.

Mathias Niederberger: Im DEL-Finale gegen München schier unüberwindbar

Nun, der EHC Red Bull München, der im DEL-Finale dem Titelverteidiger Eisbären Berlin in vier Spielen den Vortritt auf den Eishockey-Thron lassen musste, hat es nun genauso betrieben.

Kehrt nach München zurück: Mathias Niederberger. © imago images/Fotostand

Der Meister der Jahre 2016, 2017 und 2018 hat Nationalkeeper Mathias Niederberger, der im Finale für die EHC-Spieler zum unüberwindlichen Hindernis mutiert war, in den EHC-Kasten gelockt.

Mathias Niederberger: Kurzes Münchner Gastspiel 2013

Auf den Tag genau neun Jahre nachdem Niederberger erstmals in München unterschrieben hat, ist die Personalie verkündet worden. 2013 hatte sich der EHC Niederbergers Dienste schon mal gesichert, doch bereits im Juni verließ der jetzt 29-Jährige München wieder, heuerte in der AHL bei den Manchester Monarchs ab.

Diesmal wird er bleiben. "Red Bull zählt seit Jahren zu den besten Mannschaften Europas. Ich freue mich auf die Herausforderung. München hat eine unglaubliche Lebensqualität, und wir werden uns sicher sehr wohlfühlen", sagte Niederberger, der in dieser Saison zum "Goalie des Jahres" gekürt wurde.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, meinte: "Nachdem sich die Türe für eine Verpflichtung geöffnet hat, folgten hervorragende Gespräche mit dem Resultat, dass Mathias nach München zurückkehrt."

Und auch Münchens Erfolgscoach Don Jackson wird sich freuen, schließlich hatte er nach dem verlorenen Finale gemeint, dass "Niederberger den Unterschied gemacht hat" - das galt insbesondere für den abschließenden 5:0-Sieg der Berliner.

Jetzt kommt der Meistermacher also nach München. Sich gestärkt, den Konkurrenten geschwächt, was will man mehr...