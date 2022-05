EHC-Boss Winkler: "Wir werden noch stärker zurückkommen"

Die Enttäuschung über das verlorene Finale ist beim Saisonsabschluss des EHC München deutlich zu spüren. Ein Funke Optimismus für die nächste Saison aber auch.

München - Nun, nach Feiern war den Eishockey-Recken des EHC Red Bull München nicht so wirklich. Zu tief sitz der Schmerz, der Frust nach dem verlorenen DEL-Finale, als man nach vier Partien schlicht und einfach anerkennen musste, dass der Titelverteidiger Eisbären Berlin eben doch besser ist.

Doch am Samstag machten die EHC-Cracks dann gute Laune zum verlorenen Finale - und für die Fans, die das Team vor der Olympia-Eishalle bei der Saisonabschlussfeier verabschiedeten.

Trotz allem "können die Jungs stolz auf sich sein"

"Die Jungs können stolz auf das sein, was sie in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben", betonte Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, und versprach. "Wir werden noch stärker zurückkommen und in der nächsten Saison wieder angreifen - sowohl in der DEL als auch in der Champions League."