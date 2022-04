Meisternovize Nagelsmann nimmt Anschauungsunterricht bei EHC-Rekordcoach Don Jackson

Auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann feiert den Finaleinzug des EHC Red Bull München.

Der Titel-Frischling saß auf der Tribüne und schaute zu, wie der Don des Eishockeys seiner so ungemein erfolgreichen Arbeit nachging.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war einen Tag nachdem er sein Team durch den 3:1-Sieg über Borussia Dortmund zur Meisterschaft geführt - und er sich selbst damit seinen ersten Titel als Profi-Coach beschert hatte - als Augenzeuge im Olympia-Eisstadion vor Ort. Da sah der Landsberger, wie das Team von Trainer Coach Don Jackson, dem mit acht Meistertiteln (fünf mit den Eisbären Berlin, drei mit dem EHC) mit Abstand erfolgreichsten Coach der DEL-Historie, durch den souveränen 2:0-Sieg über die Wolfsburger Grizzlys den Finaleinzug klar machte.

FC-Bayern-Coach Nagelsmann ist seit seiner Kindheit Eishockey-Fan

Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte steht damit der EHC, Meister der Jahre 2016, 2017 und 2018, im Endspiel. Drei Spiele, drei Siege gegen Wolfsburg, die in der Hauptrunde noch alle vier Partien gegen den EHC gewonnen hatten, was will man mehr. . .

Blaue Jubeltraube: Der EHC Red Bull München feiert den Sieg über Wolfsburg - und damit den Einzug ins DEL-Finale. © EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Nagelsmann klatschte dann dem Finalisten auch artig Beifall. "Es war ein sehr gutes Spiel. Der große Unterschied ist in meinen Augen das Überzahlspiel, das ist im Vergleich zu Wolfsburg sehr viel besser", sagte Nagelsmann, der von Kindheit an großer Eishockey-Fan ist und selber leidlich Eishockey spielt.

EHC-Coach Don Jackson: "Ich kann nur Danke sagen"

Doch Nagelsmann war eben nicht der einzige Meistermacher, der dem EHC Beifall bekundete. "Ich kann meinem Team wirklich nur eine große Runde Applaus spenden. Ich möchte hier jedem einzelnen Spieler gratulieren, dass sie auf diesem Niveau spielen und wir jetzt nur noch einen Schritt von der Meisterschaft entfernt sind. Ich kann nur Danke sagen", meinte Jackson, der nicht gerade als Ausbund an überschwänglichen Emotionen gilt, nach dem Finaleinzug. "Wenn man sich die erste Hälfte der Saison anschaut und wo wir jetzt stehen, ist das für sich genommen bereits ein großer Erfolg."

Nächste Saison feiert Don Jackson seine 1.000 Partie als Trainer

Dadurch, dass die Münchner mit den Grizzlys den kürzesten aller möglichen Prozesse gemacht und sie gleich in drei Spielen in der Best-of-five-Serie rausgekegelt haben, steht aber fest, dass der 65-jährige Jackson in dieser Saison einen weiteren Meilenstein seiner Karriere nicht mehr erreichen kann - nämlich seine 1.000. Partie als Trainer in der DEL. Der Erfolg über Wolfsburg war der 994. Einsatz des Amerikaners an der Bande. Bei maximal fünf Finalspielen wird es Jackson also höchstens auf die 999 bringen, die 1.000 ist dann erst am ersten Spieltag der kommenden Saison fällig.

"Ich habe die Spiele nicht gezählt, ich wurde aber darauf aufmerksam gemacht", sagte Jackson, dem jeglicher Rummel um seine Person unangenehm ist, der bei allen Interviews auch immer nur über die Mannschaft und nicht über sich - und schon gar nicht über seine Erfolge - reden will, lapidar.

"Wir schauen jetzt, wer unser Gegner wird", sagt Jackson. Der wird im Halbfinale zwischen dem amtierenden Meister, den Eisbären Berlin, und den Mannheim Adlern ermittelt. In der Serie steht es 2:1 für Berlin, Spiel drei steigt am Dienstag (19.30 Uhr) in Mannheim.