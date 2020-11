EHC Red Bull: Endlich beginnt die Eiszeit

Jetzt ist es offiziell: Die DEL startet am 17. Dezember in die neue Saison, alle 14 Klubs sind dabei. Die Liga wird in zwei Regionalgruppen unterteilt. Der EHC München hat ein klares Ziel: "Wir wollen den Titel!"

19. November 2020 - 18:21 Uhr | Matthias Kerber

Auf geht's: Die DEL wird im Dezember doch noch in die neue Saison starten. Der EHC Red Bull München. © Rauchensteiner/Augenklick