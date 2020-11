EHC München: Verpatzte Heim-Premiere gegen Schwenningen

Rückschlag für den EHC München: Im zweiten Spiel des Magenta Sport Cups setzte es in eigener Halle eine 1:2-Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings.

München - Insgesamt 254 lange Tage musste der EHC Red Bull München auf sein erstes Heimspiel nach der Corona-Pause warten - und dann so was: Beim MagentaSport Cup musste sich das Team nach dem jüngsten 3:2-Auswärtssieg in Mannheim nun in eigener Halle den Schwenninger Wild Wings mit 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) geschlagen geben.

EHC empfängt am Samstag Berlin

Das einzige Tor für München erzielte Flügelstürmer Philip Gogulla zum 1:1 in der 33. Minute. Die Schwenninger, für die Andreas Thuresson (8. Minute) und Jamie MacQueen (37.) trafen, galten in der Gruppe B des Magenta Sport Cups mit München, Mannheim und Berlin als klarer Außenseiter, ließen auf den 5:1-Achtungserfolg bei den Eisbären Berlin aber nun auch noch den Sieg gegen den EHC folgen und führen derzeit zur Überraschung aller Beteiligten die Staffel an. Am kommenden Samstag treffen die Red Bulls von 17 Uhr an nun zu Hause auf die Eisbären Berlin.