EHC München feiert ersten Heimsieg beim Vorbereitungsturnier

EHC Red Bull Muenchen vs. Wild Wings Schwenningen, Olympia-Eisstadion, Muenchen. Im Bild: 22 EMIL QUAAS, 21 DOMINIK KAHUN, 36YANNIC SEIDENBERG, 82 Gogula, 28FRANK MAUER *** EHC Red Bull Munich vs. Wild Wings Schwenningen, Olympia Eisstadion, Munich In the picture 22 EMIL QUAAS, 21 DOMINIK KAHUN, 36YANNIC SEIDENBERG, 82 Gogula, 28FRANK MAUER

© Martin Hangen via www.imago-images.de (www.imago-images.de)