Derby-Erfolg gegen Augsburg: EHC mit Mini-Serie

Der nächste Erfolg für den EHC: Die Münchner konnten sich am Dienstag im Derby gegen die Augsburger Panther durchsetzen. Benjamin Street erzielte den entscheidenden Treffer in der Overtime.

München - Der EHC Red Bull München hat mit einem Zittersieg im Derby gegen die Augsburger Panther seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

Gegen die abstiegsbedrohten Gäste gewann die Mannschaft von Trainer Don Jackson mit 2:1 nach Verlängerung (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) und feierte den dritten Sieg in Folge. Während der Tabellenvierte den Rückstand auf die Spitzengruppe verkürzte, liegt Augsburg auf Rang 13.

Scott Valentine (41.) hatte für die Panther kurz nach Beginn des Schlussdrittels getroffen, Austin Ortega (51.) rettete München in seinem 100. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Overtime, in der Benjamin Street (64.) erfolgreich war. "Es war ein taktisches Duell. Diese Overtimesiege sind noch nicht das, wo wir hinwollen, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Street nach der Partie.

Spiel gegen die Eisbären Berlin am Sonntag

Das nächste Spiel für den EHC steht nun am kommenden Sonntag an, dann geht es in der Liga gegen die Eisbären Berlin. Erst am 14. Januar waren beide Mannschaften aufeinandergetroffen, die Münchner setzten sich mit 3:2 nach Verlängerung durch.