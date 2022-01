Der Olympia-Check: Die Peking-Fahrer des EHC Red Bull München

Fünf Spieler des EHC Red Bull München sind sichere Kandidaten für die Olympia-Mannschaft. Zwei dürfen sich zumindest Hoffnung machen auf das Ticket.

Bundestrainer Toni Söderholm hat am Dienstag seinen 25-Mann-Kader eingereicht, mit dem er bei den Olympischen Spielen antreten will. Die Namen veröffentlichte der Deutsche Eishockey-Bund nicht - durch Corona kann sich noch was tun. Erst kommende Woche steht die finale Meldung bei den Veranstaltern an.

Welche EHC-Spieler reisen zu Olympia 2022 nach Peking?

Die AZ macht den Check, welche EHC-Spieler am 2. Februar nach Peking reisen.

Danny aus den Birken: Der Torhüter spielt eine gebrauchte Saison. Er war aber mit ein Faktor für den Silber-Coup 2018 - und Söderholm kennt den Routinier noch als Mitspieler. Olympia-Chance: 30 Prozent.

Konrad Abeltshauser: Der Verteidiger stand lange nicht sonderlich hoch im Kurs des Bundestrainers. Der Hüne aber überzeugt, kann auch offensiv Akzente setzen. Auch in Peking - wenn er als junger Papa denn mit will. Olympia-Chance: 90 Prozent.

Yasin Ehliz: Die Scoring-Biene gehörte 2018 zu den Helden. Will er mit, hat er gute Karten. Olympia-Chance: 90 Prozent.

EHC-Kapitän Patrick Hager: An ihm führt kein Weg vorbei

Patrick Hager: Am fleißigen EHC-Kapitän führt kein Weg vorbei. Mr. Zuverlässig. Olympia-Chance: 100 Prozent.

Frederik Tiffels: Sein Tempo ist von internationaler Klasse. Hat in München in der Paradereihe den nächsten Schritt gemacht. Olympia-Chance: 90 Prozent.

Justin Schütz: Bis aufs Scoring spielt er eine ordentliche Saison. Die Konkurrenz im deutschen Sturm ist aber hoch. Olympia-Chance: 10 Prozent.

Maximilian Kastner: Wäre als Rollenspieler fürs Olympia-Team wertvoll. Olympia-Chance: 30 Prozent.

Maximilian Daubner: Das Schweizer Taschenmesser: Stürmer wie Verteidiger. Olympia-Chance: 10 Prozent.

Ben Street mit guten Olympia-Chancen

Frank Mauer: Wegen starker Konkurrenz im Sturm wird er nicht nach Peking reisen. Olympia-Chance: 10 Prozent.

Geringe respektive keine Chancen haben Daniel Fießinger (auf Long List, aber mäßige Leistungen), Daryl Boyle (nicht auf Long List), Yannic Seidenberg (fehlte zuletzt im Nationalteam).

Ben Street: Die Kanadier treten ohne NHL-Stars an. Street ist einer der besten Spieler der DEL und ein kanadischer Top-Mittelstürmer in Europa. Olympia-Chance: 75 Prozent.

P.S.: Die DEL bestätigt auf Anfrage, dass ihre Klubs die Nationalspieler erst zu Monatsende abstellen müssen. Der EHC kann also im Halbfinale in der Champions Hockey League (25. Januar) auf seine Asse bauen.