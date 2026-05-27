Zum Auftakt der WM-Vorbereitung erklärt der Bundestrainer seinen Plan für ein erfolgreiches Turnier: "Wir sind wie eine Familie die nächsten Wochen." Auf diese Punkte kommt es jetzt an.

Die Aussprache mit Uli Hoeneß gab es am vergangenen Wochenende beim Pokalfinale in Berlin – jetzt geht der Blick für Julian Nagelsmann ungeachtet aller Debatten nur noch nach vorne Richtung WM. Am Mittwochnachmittag startete der Bundestrainer die Mission fünfter Stern offiziell bei Sponsor Adidas in Herzogenaurach.

Nach und nach trafen die Spieler am Homeground ein, wo bereits einige Fans auf sie warteten. Doch nur David Raum und Leroy Sané hielten vor der Einfahrt kurz an, um die Autogrammwünsche zu erfüllen.

Am Samstag zu Gast beim Pokalfinale: Nagelsmann. © IMAGO/DeFodi.de

Nagelsmann versammelte die Spieler anschließend und hielt eine Ansprache. "Ich habe ihnen ein, zwei Botschaften mitgegeben, die wichtigste: Die nächste Aufgabe ist immer entscheidend, damit wir erfolgreich sind. Das hilft den Jungs, im Hier und Jetzt zu bleiben." Vielleicht noch wichtiger: Nagelsmann sagte seinem Team, "dass wir die nächsten Wochen wie eine Familie sind, dass wir alle an einem Strang ziehen".

Rückendeckung für Nagelsmann: Sportdirektor Rudi Völler (r.). © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ob das klappt? Ob er Kritiker wie Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß in den kommenden Wochen überzeugen kann? Der Bundestrainer hat in jedem Fall noch einige Aufgaben zu bewältigen, ehe die WM beginnt. Die AZ erläutert die Nagelsmann-Agenda.

WM-Euphorie erzeugen: Die oft durchschnittlichen Auftritte seit der Heim-EM, die schlechte Kommunikation mit Oliver Baumann – bei den deutschen Fans war die Nationalmannschaft schon mal beliebter. Schaffen es Nagelsmann und das Team, noch rechtzeitig WM-Vorfreude zu erzeugen?

Völler stärkt Nagelsmann

"Jetzt ist die Zeit, dass wir nach vorne schauen und die richtige WM-Stimmung einholen mit guten Spielen", sagte Sportdirektor Rudi Völler, der neben Nagelsmann auf dem Podium saß und den Bundestrainer unbedingt stärken wollte: "Bei der Heim-EM hatten wir einen enormen Teamspirit, das ist das Wichtigste." Die DFB-Elf gehöre bei der WM "nicht zu Top-Favoriten", ergänzte Völler, "aber es wird schwer sein, gegen uns zu gewinnen. Davon bin ich absolut überzeugt." Eine konkrete Zielvorgabe an Nagelsmann wollte Völler nicht formulieren.

Neuer fit bekommen: Der Bayern-Kapitän verpasste das Pokalfinale wegen einer Wadenverhärtung, er wird behutsam aufgebaut. Nach dem Triumph feierte er schon wieder ausgelassen vor der Fankurve. "Ein kleiner Hüpfer war das nur. Hierfür reicht es auf jeden Fall – zum Jubeln", sagte Neuer: "Ich bin auf einem guten Weg."

Neuer fällt gegen Finnland aus

Doch am Sonntag im Test gegen Finnland in Mainz fällt der 40-Jährige aus. "Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er noch nicht spielen wird", sagte Nagelsmann. "Wir wollen da einfach noch Ruhe dranlassen." Mit Blick auf die WM müsse man sich um Neuer aber "keine Sorgen machen".

DFB-Hoffnungsträger: Manuel Neuer (r.) und Jamal Musiala. © IMAGO/Markus Ulmer

Achse bilden: Neben Neuer gehören mehrere Bayern-Spieler zum Gerüst der Mannschaft. Kapitän Joshua Kimmich und Jonathan Tah in der Abwehr etwa, Aleksandar Pavlovic im zentralen Mittelfeld, Jamal Musiala in der Offensive. Weitere feste Säulen sind Nico Schlotterbeck und Florian Wirtz. Nagelsmann muss bis zum WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni eine Stammelf finden. "Wir wollen die Testspiele nutzen, um eine Mannschaft zu sehen, die so auch beginnen kann im Turnier", sagte der Trainer.

Stuttgarter aufmuntern: Deniz Undav, Alexander Nübel, Jamie Leweling und Angelo Stiller mussten das verlorene Pokalfinale mit dem VfB gegen den FC Bayern am Samstag erst verarbeiten. Nagelsmann ist als Seelenstreichler gefragt.

Im Pokalfinale geschlagen: Deniz Undav. © IMAGO/DeFodi.de

Sturmformation finden: Kai Havertz wird den Test gegen Finnland verpassen, am Abend zuvor spielt er das Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain. In Havertz' Abwesenheit könnte Nick Woltemade als zentraler Angreifer agieren – oder eben Undav. Den Stuttgarter sieht Nagelsmann aber eher als Joker.