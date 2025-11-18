Deutschland für die WM qualifiziert: Wer das Ticket im DFB-Team sicher hat und wer wackelt

Das DFB-Team hat das Ticket für die WM gelöst, jetzt geht es um die Plätze in Kader und Flieger. Wer sitzt wo, wenn es im Sommer 2026 nach Kanada, Mexiko und in die USA geht? Eine AZ-Analyse.

Die DFB-Elf feierte am Montagabend einen furiosen Sieg gegen die Slowakei und buchte damit ihr WM-Ticket.

Durch das fabelhafte 6:0 gegen die Slowakei hat die deutsche Nationalmannschaft das WM-Ticket mit einem dicken Ausrufezeichen gebucht. Angenommen, Julian Nagelsmann könnte im Bestfall aus allen Spielern auswählen – wen würde der Bundestrainer in seinen WM-Flieger einladen?

Die AZ klärt auf: Wer sitzt wo, wenn der DFB-Tross im Juni 2026 zur WM nach Nordamerika abhebt. Wer eines hat, bitte die Tickets am Gate vorzeigen!

Kapitän Kimmich, der verlängerte Arm von Nagelsmann

First Class: Joshua Kimmich, der verlängerte Arm von Nagelsmann auf dem Platz. In Leipzig adelte der Bundestrainer seinen Kapitän erneut als "einen Spieler, der herausragend gut flanken kann, mit am besten in Europa". Daher ist Kimmich als Rechtsverteidiger und nicht als Sechser eingeplant. Außerdem als Weltklasse-Spieler in der luxuriösesten Klasse mit einigen Freiheiten: Die Künstler, die Offensiv-Freigeister Florian Wirtz und Jamal Musiala, mit dem Nagelsmann in den letzten Tagen telefoniert hat, um sich über den Stand der Reha zu informieren. "Jamal hat keine großen Probleme mehr", berichtete Nagelsmann, "er muss erst einmal im Klub zurückkommen."

Business-Class: Mehr Annehmlichkeiten und Ansehen genießen in der Komfort-Klasse Antonio Rüdiger, Aushilfskapitän Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck (allesamt Innenverteidiger). Außerdem Sechser Aleksandar Pavlovic sowie Angreifer Kai Havertz, der wie Reha-Patient Rüdiger bald sein Comeback geben könnte. "Kai hatte einen kleinen Rückfall, aber es geht ihm an sich gut, das Knie erholt sich ordentlich", berichtete Nagelsmann. "Marc ist auch schmerzfrei", sagte der Bundestrainer über den als Nummer eins eingeplanten Marc-André ter Stegen und forderte: "Er muss sich in Barcelona durchsetzen oder im Januar einen neuen Verein finden."

Bayern-Stars Gnabry und Goretzka dürften WM-Ticket sicher haben

Premium-Economy: In dieser Klasse mit einem Upgrade (mehr Beinfreiheit!) dürfen sich die erfahrenen Profis um den variablen Angreifer Serge Gnabry, Mittelfeldspieler Leon Goretzka, sowie Linksverteidiger David Raum breitmachen. Dazu kommt Torjäger-Entdeckung Nick Woltemade (vier Tore in den letzten drei Länderspielen). Ebenfalls Torhüter Oliver Baumann, der nach vier sehr soliden Zu-Null-Partien in Folge sein WM-Ticket sicher hat. Offen bleibt, in welcher Rolle: Komfortabel (breitere Sitze) auf der Ersatzbank? Oder darf er vor in den Business-Bereich, falls ter Stegen (der Rücken!) den Flug nicht antreten kann? Außenstürmer Leroy Sané war nach einem Buchungsfehler zwischenzeitlich am falschen Gate, kehrte rechtzeitig wieder zurück – samt Status als Vielflieger. Sammelte in Leipzig (zwei Tore, eine Vorlage) kräftig Bonusmeilen.

Leon Goretzka ist wohl bei der WM 2026 dabei, © IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Economy: Hier, früher Holzklasse genannt, sitzen die Wasserträger der Mannschaft. Wertvolle Ergänzungsspieler wie Alexander Nübel (Torhüter Nummer zwei oder drei), die Innenverteidiger Waldemar Anton und Malick Thiaw, der wiederentdeckte Rechtsverteidiger Ridle Baku, Sechser Felix Nmecha sowie Torjäger a.D., Tim Kleindienst, aktuell in der Reha.

Tom Bischof auf der Warteliste für die WM 2026

Airport-Lounge: Hier wartet – rein zufällig – Manuel Neuer, der frühere Kapitän, der frühere Welttorhüter, immer noch Weltklasse. Neuer hat Senator-Status. Wird der Extremvielflieger kurzfristig noch auf den Langstreckenflug eingeladen?

Warteliste: Die Torhüter Finn Dahmen und Noah Atubolu (beide ohne Länderspiel), die Innenverteidiger Robin Koch und Yann Bisseck, der verletzte Abwehrspieler Benjamin Henrichs, die Linksverteidiger Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt (wie Sechser Angelo Stiller im Julsi-Bonusprogramm zurückgestuft). Dazu Sechser Tom Bischof und die Offensivspieler Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Maximilian Beier, Jonathan Burkardt, Kevin Schade und Niclas Füllkrug.

Schafft Bayern-Shootingstar Lennart Karl noch den Sprung zur WM?

Höchstens in Begleitung an Bord: Die Teenager-Talente für die Offensive. Debütant Assan Ouédraogo, Said El Mala (beide 19) und der 17 Jahre alte Shootingstar der Bayern, Lennart Karl.

Ticketbuchung fehlgeschlagen: Rechtsverteidiger Nnamdi Collins, Abwehrspieler Thilo Kehrer, Linksverteidiger Robin Gosens, die Sechser Robert Andrich und Pascal Groß, die Offensivspieler Julian Brandt und Deniz Undav, Linksaußen Chris Führich. Und was passiert mit Karim Adeyemi? Der Angreifer blieb diese Woche am Security-Check hängen, an Bord des WM-Fliegers sind keine verdächtigen Gegenstände erlaubt.