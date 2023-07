Zweite Krönung für Charles in Schottland: Was dahinter steckt

Das nächste Spektakel für König Charles steht vor der Tür – seine Krönung wird nun tagelang in Edinburgh (Schottland) gefeiert. Das sind die Details.

Weiter winken: König Charles und Königin Camilla bei der Krönung in London.

Der royale Feier-Marathon nimmt kein Ende – im Gegenteil: Er geht heiter weiter. Nach dem Super-Spektakel, der Krönung von König Charles III. (74) in London am 6. Mai, und der Militärparade Trooping the Colour Mitte Juni, ist nun die Royale Woche gestartet.

König Charles: Prozessionen und Gottesdienst zum Höhepunkt der Royalen Woche

Die Royale Woche findet in Schottland statt. Hier wird Charles für seine Krönung gefeiert. Die Proben für ihn und Königin Camilla (75) laufen bereits auf Hochtouren. Auch Thronfolger Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) werden erwartet.

Jetzt wird die Krönung von König Charles in Schottland gefeiert - und die Proben laufen auf Hochtouren: Am frühen Morgen übt eine Prozession auf der Royal Mile vor dem Dankgottesdienst für den britischen Monarchen © dpa

König Charles: Es gibt eine zweite Krönung mit royaler Gästeliste

Am Dienstag steigt eine große Gartenparty in der Hauptstadt Edinburgh. Der Höhepunkt ist am Mittwoch – dann sind verschiedene Prozessionen und ein Gottesdienst geplant, wie die schottische Regierung mitteilte.

Edinburgh: Kronjuwelen für König Charles

Während des Dankgottesdienstes für die Krönung in der St.-Giles'-Kathedrale werden dem König die schottischen Kronjuwelen – inklusive Krone, Zepter und des neuen Elizabeth-Schwerts –, die Königsinsignien, überreicht. Die Kronjuwelen von Schottland sind die ältesten im Vereinigten Königreich.

Eines auf Gällisch: Beim Dankgottesdienst sind fünf neue Musikstücke zu hören

Diese sollen zunächst mit einer Prozession vom Edinburgh Castle in die Kathedrale gebracht werden. Beim Dankgottesdienst werden fünf neue Musikstücke zu hören sein. Eines davon ist auf Gälisch, wie der Palast mitteilte.

Der Monarch habe die Kompositionen, die Schottlands Geschichte und Kultur widerspiegeln sollen, selbst in Auftrag gegeben. Auch bei der Krönung in London waren viele neue Lieder zu hören gewesen, darunter eine Hymne von Starkomponist Andrew Lloyd Webb ("Cats").

Für den König und die Königin geht es also rund. Während der Royalen Woche werden die beiden auch sonst noch mehrere verschiedene Termine in Schottland wahrnehmen – und viele Hände schütteln.