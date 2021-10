Zusammenarbeit von Helene Fischer und Stefan Raab: So denkt die Sängerin über den Entertainer

Dass diese zwei Showgiganten einmal eine gemeinsame Show auf die Beine stellen, hätte wohl niemand gedacht. Helene Fischer und Stefan Raab arbeiten für "Ein Abend im Rausch" zusammen. Wann läuft die Sendung und was hält Helene Fischer von Stefan Raab?

Lange war sie von der Bildfläche verschwunden, doch jetzt gibt Helene Fischer Vollgas. Neues Album, neue Show und privates Glück feiert die Sängerin, die sogar zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen zählt. Gekrönt werden soll das mit einer Spezial-Sendung, die von keinem geringeren als Stefan Raab produziert wird.

Stehen Helene Fischer und Stefan Raab gemeinsam auf der Bühne?

Die Show "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" ist als einmaliges Musikevent geplant. "In der Show 'Helene Fischer – Ein Abend im Rausch' verzaubert Europas erfolgreichster Popstar in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik", kündigte der Medienkonzern ProSiebenSat.1 Anfang Oktober 2021 an.

Helene Fischer wird sich vor der Kamera präsentieren, allerdings ohne Stefan Raab an ihrer Seite. Der Entertainer, der sich 2015 aus dem TV zurückzog, wird lediglich als musikalischer Leiter und Produzent hinter den Kulissen agieren.

So denkt Helene Fischer über Stefan Raab

Die Arbeiten an der Sendung laufen bereits auf Hochtouren. Im Interview mit der Deutschen Presseagentur hat Helene Fischer über Stefan Raab gesprochen. "Stefan ist ein großartiger Musiker, ein tausendprozentiger Fernsehprofi. Gleichzeitig kann er aber auch zuhören und neue Ideen aufnehmen und umsetzen", sagt die Sängerin über den Entertainer. "Ich empfinde die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team als unglaublich befruchtend – für beide Seiten. Mehr will ich nicht verraten."

Wann läuft die Show von Helene Fischer und Stefan Raab im TV?

Fans müssen nicht mehr lange auf diese besondere Zusammenarbeit warten. Die von Stefan Raab produzierte Sendung "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" läuft am 12. November um 20.15 Uhr auf Sat.1. Am 18. November wird das Spektakel sogar auf ProSieben wiederholt.