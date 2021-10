Tribute to Bambi: Topmodel Kim Hnizdo liefert sich Beinahe-Blitzer

In Berlin kamen mal wieder zahlreiche Promis zusammen, um bei der Charity-Veranstaltung "Tribute to Bambi" gemeinsam für den guten Zweck zu feiern. Ein VIP-Gast hätte auf dem roten Teppich beinahe etwas zu viel gezeigt.

Charity ohne Party? In der Glitzerwelt der Promis ist das fast undenkbar. Auch dieses Jahr versammelten sich wieder bekannte Persönlichkeiten aus TV, Showbiz, Kultur und Politik, um bei "Tribute to Bambi" Kindern in Not zu helfen.

Promis bei "Tribute to Bambi": Hendrick Streeck mit Ehemann Paul auf dem roten Teppich

Nachdem 2020 die Veranstaltung aufgrund der Corona-Krise ausfallen musste, wurde dieses Jahr endlich wieder im Berliner Titanic Hotel Chaussee gefeiert. Die "Tribute to Bambi"-Stiftung stellte an dem Abend drei ausgewählte Projekte vor, mit denen Kindern unbürokratisch geholfen werden kann.

Moderiert wurde das Charity-Ereignis von Nazan Eckes, die VIPs wie Verona Pooth, Dagmar Wöhrl, Dorothee Bär und Prof. Dr. Hendrik Streeck begrüßte. Letzter hatte auch seinen Ehemann Paul Zubeil dabei (siehe Fotostrecke oben).

Hatte GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo kein Höschen an?

Für einen Beinahe-Fauxpas sorgte Model Kim Hnizdo. Die GNTM-Gewinnerin von 2016 erschien mit einem gewagten Glitzer-Minikleid. Ähnlich wie bei einem Lendenschurz waren um ihre Hüfte nur Vorder- und Rückseite leicht bedeckt. Dabei sah es so aus, als trüge die schöne Blondine kein Höschen. Als sie dann von Fotograf und Influencer Simon Lohmeyer auf den Arm genommen wurde, hätten die Gäste fast einen freien Blick auf ihren Allerwertesten gehabt.

Welche weiteren Promis die "Tribute to Bambi"-Stiftung unterstützten, sehen Sie in der Bilderstrecke.