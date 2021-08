Zum 40. Geburtstag von Meghan: So gratulieren Royals der Herzogin

Trotz des Streits zwischen den Royals und Herzogin Meghan hat die Königsfamilie zahlreiche Glückwünsche zum 40. Geburtstag der Ehefrau von Prinz Harry geschickt.

Am Mittwoch feiert Herzogin Meghan ihren 40. Geburtstag, den sie in ihrer Heimat Kalifornien verbringt.

Zu dem ganz besonderen Ehrentag erhält die Ehefrau von Prinz Harry zahlreiche Glückwünsche - auch von der Königsfamilie. Und das, obwohl die beiden Aussteiger und die Royals in England nicht gerade das beste Verhältnis haben.

Trotz Streit: Viele Glückwünsche an Meghan

Erst vor weniger als einem halben Jahr schockierten Meghan und Harry, als sie schwere Anschuldigungen gegen die Familie des Prinzen im Interview mit Oprah Winfrey öffentlich machten.

Dennoch schicken die Queen, Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate Geburtstagsgrüße an die Mutter von Archie und Lilibet - allerdings nur in per Instagram-Story, im Feed der Accounts war von dem Geburtstag - anders als sonst - nichts zu erahnen.

Auf dem offiziellen Account der Royal Family schafften es gleich drei Fotos in eine Collage. Eines zeigt Meghan, Harry und Archie bei ihrer Südafrika-Reise im Herbst 2019. Eines wurde bei der Abschiedstour des Paares kurz vor dem Megxit aufgenommen, das dritte stammt von Meghans erstem Auftritt mit der Queen kurz nach der Traumhochzeit im Mai 2018.

Dazu heißt es: "Wir wünschen der Herzogin von Sussex heute einen sehr glücklichen Geburtstag."

Auch Queen Mum hätte am 4. August Geburtstag

Auch von Charles und Camila gab es Glückwünsche in der Instagram-Story. In ihrem Feed findet sich lediglich ein Beitrag zum Geburtstag von Queen Mum, die am 4. August 121 Jahre alt geworden wäre.

Prinz William und Herzogin Kate teilten ihren Post sowohl bei Instagram als auch bei Twitter. "Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen glücklichen 40. Geburtstag", gratulierten die Cambridges.

Wie Herzogin Meghan ihren 40. Geburtstag verbringt und mit wem sie feiert, ist nicht bekannt.