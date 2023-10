Zum 37. Geburtstag zehn Kilo weniger: Daniela Katzenberger postet krassen Vorher-Nachher-Vergleich im Bikini

Zu ihrem 37. Geburtstag macht sich Daniela Katzenberger selbst ein ganz besonderes Geschenk und teilt ihren Abnehmerfolg auf Instagram! Die Katze hat in den letzten vier Monaten zehn Kilo abgenommen.

Daniela Katzenberger fühlt sich wieder richtig wohl in ihrem Körper

Daniela Katzenberger feiert ihren 37. Geburtstag und lässt ihre Instagram-Fans zur Feier des Tages an einer ganz besonderen Veränderung teilhaben. Die Reality-Ikone hat nämlich zehn Kilo abgenommen!

Zehn Kilo abgenommen: Daniela Katzenberger zeigt Traumkörper im Bikini

Im Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram lässt Daniela Katzenberger ihre Follower an ihrem Abnehm-Erfolg teilhaben. Im Glitzer-Bikini zeigt sich der TV-Star von allen Seiten, spielt mit dem Bauchspeck und macht sich selbst eine klare Ansage: Die Kilos müssen runter.

Das hat die Ehefrau von Lucas Cordalis auch durchgezogen, wie in dem Video zu sehen ist. Nach gerade einmal vier Monaten freut sich die Blondine über ihren flachen Bauch und zeigt den Fans ganz begeistert die Veränderungen an ihrem Körper.

Daniela Katzenberger: "Bobbes hoch kriegen lohnt sich"

"Knapp zehn Kilo sind geschmolzen", verrät die Katze stolz. Ganz genau seien es 9,2 Kilo gewesen. Eine starke Leistung für die Kult-Blondine, die sich bereits während der Dreharbeiten zu "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" in Abnehm-Mission befand. Das Ziel der Sendung: Daniela wollte für einen Live-Auftritt wieder in ihre alte Jeans passen. Das schaffte das TV-Sternchen auch.

"Einfach war’s nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", erklärt sie unter dem Post. "Mir war’s auch voll egal, was andere über meine Figur gesagt haben. Egal ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr". Deshalb habe sie vor vier Monaten beschlossen, etwas zu ändern. Mit Erfolg, wie im Video zu sehen ist. Die Botschaft der Katze: "Bobbes hoch kriegen lohnt sich. Bin schon bisschen stolz auf mich".