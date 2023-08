Peter Klein und Yvonne Woelke kuscheln und knutschen im TV: "Mein Herz gehört ihr"

Geht da nun was oder doch nicht? Peter Klein und Yvonne Woelke haben stets bestritten, ein Paar zu sein. Doch in der RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden" kommt es im Finale zum ultimativen Liebesgeständnis – Küsse und inniges Kuscheln inklusive.

Was in Australien begonnen hat, wurde in der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" fortgesetzt und fand im Finale seinen (vorläufigen) Höhepunkt. Die angebliche Turtelei mit Yvonne Woelke bescherte Peter Klein nicht nur die Trennung von Noch-Ehefrau Iris, sondern brachte ihm auch lukrative Job-Angebote. Da kann man dann ruhig auch mal mit der vorgeworfenen Affäre im TV ein gemeinsames Projekt starten und in einem Bett schlafen – das Verhältnis ist ja rein platonisch.

Oder etwa doch nicht? In der Handwerker-Show kam es jetzt zu einem besonderen Moment voller Romantik, aber auch etwas Fremdscham.

Geschenk für Yvonne Woelke, Küsse für Peter Klein

In insgesamt sechs Folgen kämpften sich Peter Klein und Yvonne Woelke ins Finale von "Wettkampf in 4 Wänden". Am Ende konnten sie einen respektablen zweiten Platz ergattern, was aber eher zur Nebensache wurde. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger hatte ein besonderes Geschenk für seine Mitstreiterin. Während beide mit ihren Konkurrenten am Lagerfeuer saßen, schob er ihr beiläufig eine grüne Schatulle zu.

"Was ist denn das?", wunderte sich Yvonne über das Präsent, das sie erst öffnete, als sie mit Peter alleine war. Der wippte währenddessen wie ein aufgeregter Schulbub auf seinem Platz auf und ab, konnte offenbar kaum die Reaktion seiner Herzensdame erwarten. Die erschien von der Situation sichtlich überfordert, erklärte dazu: "Hilfe, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte." In der Schachtel kam dann eine Kette mit einem Herz-Anhänger zum Vorschein. Als Dank erhielt Peter Klein Küsschen von seiner Yvonne – allerdings kein leidenschaftlicher Schmatzer auf die Lippen, sondern zwei kleine Bussis auf die Wangen. Im gemeinsamen Bett wurde anschließend nah aneinander gerückt und das weitere Geschehen mit einer Decke vor der Kamera versteckt.

Liebesgeflüster bei Stiefvater von Daniela Katzenberger: "Mein Herz gehört ihr!"

Der Katzenberger-Stiefvater machte im Gespräch mit der RTL-Redaktion "seiner" Yvonne eine kleine Liebeserklärung und sagte in ihrem Beisein: "Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt. Ich meine, das ging ja auch reichlich durch die Presse. Ich mache keinen Hehl daraus. Mein Herz gehört ihr!" Bei der darauffolgenden Reaktion dürften Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen reihenweise die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen haben: Yvonne Woelke kicherte nervös und erklärte: "Wir gucken, was passiert!"

Was sagt Ex Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, zu diesem Gesäusel im TV? Immerhin hatte sie bereits während des Dschungelcamps 2023, zu dem Peter Klein und Yvonne Woelke als Begleitpersonen mitgereist waren, behauptet, es gäbe zwischen den beiden eine Affäre. Nach Monaten der öffentlichen Schimpftiraden ist es auf ihrem Instagram-Kanal erstaunlich ruhig. Sie postet Videos von Ausflügen mit ihrem neuen Freund.

Und was läuft nun tatsächlich zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke? Bislang haben sie stets dementiert, dass sie ein Paar sind. Die neuesten Entwicklungen in "Wettkampf in 4 Wänden" haben daran nichts geändert. Auch im Gespräch mit der AZ vor wenigen Monaten beteuerte der Katzenberger-Stiefvater: "Wir sind weiterhin sehr gut befreundet und verstehen uns sehr gut. Mehr ist da aber definitiv nicht." Scheint so, als müssten Fans auf einen Pärchenauftritt der beiden noch etwas länger warten – vielleicht sogar ewig.