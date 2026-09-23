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Zoff mit Heidi Klum? Jetzt spricht Bill Kaulitz Klartext

Was ist denn bei Heidi Klum und Bill Kaulitz los? Das Topmodel hatte vor Wiesn-Start ihr "HeidiFest" gefeiert, allerdings ohne den feierwütigen Schwager. Auch auf dem Oktoberfest hat man die beiden bislang nur getrennt voneinander gesichtet. Jetzt klärt der Tokio-Hotel-Sänger auf.
Paulina Meissner |
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2025 feierten sie noch zusammen, doch dieses Jahr ließ Bill Kaulitz das "HeidiFest" ausfallen.
2025 feierten sie noch zusammen, doch dieses Jahr ließ Bill Kaulitz das "HeidiFest" ausfallen. © BrauerPhotos/S.Brauer

Mit ihrem "HeidiFest" hat Heidi Klum kurz vor Eröffnung der Wiesn zum zweiten Mal die Oktoberfest-Saison auf ihre Weise eingeläutet. Die Party, die live bei RTL übertragen wurde, zog zahlreiche prominente Gäste an. Doch eine Person suchten die Fans vergebens: Heidis Schwager Bill Kaulitz.

Der Tokio-Hotel-Sänger, der sich unter seinem Motto "The party has arrived" eigentlich keine Feier-Gelegenheit entgehen lässt, ließ sich dieses Jahr nicht bei Heidis Party im Münchner Hofbräuhaus blicken. Schnell kamen Gerüchte auf, zwischen Kaulitz und Klum wäre es zu einem Streit gekommen. Nun äußerte sich der 37-Jährige in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" selbst zu seiner Abwesenheit.

Verwirrung auf dem "HeidiFest": Wo war Bill Kaulitz?

Zuvor hatte Bruder Tom Kaulitz begeistert vom "HeidiFest" berichtet: "Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was getrunken und auf den Tischen getanzt." Um die Frage des Abends kam aber auch er nicht herum: Wo ist Bill Kaulitz? "Jeder kam an und hat gefragt: 'Wo ist denn Bill?'", berichtet er genervt. Bill Kaulitz erklärt entschuldigend: "Ich war in L.A., ich habe es leider nicht geschafft."

Grund dafür war jedoch kein Streit, sondern eine berufliche Verpflichtung: "Ich habe eine Kampagne fotografiert", verrät Kaulitz. "Ich darf noch nicht sagen für was, aber ich habe eine große Kampagne geshootet - und ich hab einen vollen Terminkalender." Außerdem merkt er an: "Es ist ja auch nicht das 'Bill-Fest', es ist das 'HeidiFest'."

Dass er auf der Party schmerzlich vermisst wurde, ehre ihn, sagt der Musiker. "Ich habe auch von vielen gehört: 'Es ist einfach nicht das Gleiche ohne dich, weil viele Freunde auch da waren'", betont er. Tom Kaulitz habe für ihn und seinen Bruder, die "Partymaus", "doppelt Gas gegeben". Bill meint abschließend: "Wenn ich fehle, dann ist die Party nur noch halb so fun."

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