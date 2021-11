Zieht Bushido ins Dschungelcamp?

So zahm wie zuletzt zeigte sich Rapper Bushido lange nicht. Der 43-Jährige, der seit 2018 unter Polizeischutz steht und gerade Drillings-Papa wurde, spricht ganz offen über Homestorys und TV-Show-Anfragen. Macht er beim Dschungelcamp mit?

Bushido war in Kurt Krömers Sendung "Chez Krömer" zu Gast

Er ist derzeit überglücklich und so stolz auf seine Ehefrau Anna-Maria. Die beiden wurden vor wenigen Tagen Eltern von Drillingen. Bushido teilt diese frohe Kunde aktuell bereitwillig mit der Öffentlichkeit und spricht auch ganz offen über sein Stattfinden im Boulevard.

Bushido hatte Besuch für eine Homestory von Frauke Ludowig, gab mehrere "Bild"-Interviews rund um die Geburt und war in "Die ultimative Chart Show" zu sehen – Bushido ist omnipräsent und liefert People-Geschichten wie am Fließband.

Intime Plauderei: Bushido bei Kurt Krömer zu Gast

Jetzt war der Rapper bei "Chez Krömer" im RBB. Gastgeber Kurt Krömer frotzelt: "Eine Homestory für Frauke... das ist doch das Letzte, was man machen kann." Bushido weicht aus, erklärt nur: "Früher habe ich über Analverkehr gerappt und jetzt sitze ich mit Frau und Kindern in der Küche." Und weiter: "Da gibt es noch schlimmere Sachen, die man machen kann. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung."

Anfrage für das Dschungelcamp und "Let's Dance"

Bushido gibt zu, auch eine Anfrage für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekommen zu haben. Doch er lehnte ab, wie er Krömer erklärt: "Ich hab das Dschungelcamp abgesagt, dafür kommt dann Frauke." Und auch bei der RTL-Tanzshow sollte er mitwirken. "Ich sollte zu 'Let's Dance' gehen, siehst du mich bei 'Let's Dance'?", fragt er Krömer anschließend. Der Moderator schlägt ihm vor, doch "als schwules Paar" teilzunehmen. Bushido lacht: "Sofort. 'Let's Dance' mit dir würde ich mitmachen."

Geld für die privaten Interviews hat Bushido laut eigener Aussage nicht bekommen. Der Rapper, der wegen Steuerhinterziehung vorbestraft ist, hat schwere finanzielle Zeiten hinter sich. Krömer fragt nach: "Hast du noch Kohle, oder müssen wir uns Sorgen machen?" Bushidos kleinlaute Antwort: "Geht so." Geld in die Kasse wird seine mehrfach verschobene Amazon-Doku "Unzensiert – Bushidos Wahrheit" spülen, die am 26. November erscheint.