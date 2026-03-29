TV-Hammer im ZDF. Gleich drei bekannte Gesichter des Magazins "hallo deutschland" werden vor die Tür gesetzt. Nach den Moderatorinnen Lissy Ishag und Babette von Kienlin reagiert auch Tim Niedernolte in der AZ. Was er zum Rauswurf sagt und wie es weitergehen soll...

Der Personalumbruch beim ZDF-Boulevardmagazin "hallo deutschland" sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Die AZ berichtete, dass der Mainzer Sender zwar einen neuen Moderator holt – aber dafür gleich drei beliebte TV-Gesichter gehen müssen. Nach Lissy Ishag und Babette von Kienlin spricht jetzt auch Tim Niedernolte über seinen Rauswurf und die Zeit bei "hallo deutschland".

Tim Niedernolte reagiert in der AZ auf sein Aus bei "hallo deutschland"

Der 47-Jährige stand erstmals 2014 für das TV-Magazin vor der Kamera und war zuletzt gar Hauptmoderator der ZDF-Sendung. Im Sommer 2026 ist jedoch Schluss. Der Sender teilte Tim Niedernolte mit, dass er gehen müsse. Der 39-jährige Marvin Fischer, der schon Bammel vor seiner "hallo deutschland"-Premiere hat, wird ihn ersetzen.

ZDF-Rauswurf von Tim Niedernolte: "Natürlich hätte ich gerne noch länger moderiert"

Moderator Tim Niedernolte sagt der AZ: "Natürlich hätte ich diese erfolgreiche Sendung, die mir so ans Herz gewachsen ist, gerne noch ein bisschen länger moderiert. Allerdings weiß ich aus mittlerweile 25 Jahren in den Medien, dass eine sich schließende Tür immer auch eine Tür bedeutet, die sich woanders öffnet."

Trotz des Abschieds zeigt sich Niedernolte nicht verbittert. Er meint zur AZ: "Und so gehe ich im Sommer mit großer Dankbarkeit für 16 erfüllte und abwechslungsreiche Moderationsjahre im ZDF."

Gespräche laufen bereits: So will Niedernolte jetzt weitermachen

Ganz ohne Pläne ist Niedernolte nach seinem Rauswurf als "hallo deutschland"-Moderator nicht. "Zurzeit führe ich einige Gespräche und sortiere verschiedene Ideen und Projekte", erklärt er der AZ. Darüber hinaus will er künftig auf eigene Inhalte setzen. "Außerdem setze ich verstärkt auf meine eigenen Formate für mehr gute Nachrichten und Geschichten vom Gelingen. Dazu kann ich hoffentlich bald schon mehr sagen."

Auf die AZ-Frage, ob er schon länger von dem geplanten Personalwechsel gewusst habe oder erst kürzlich davon erfahren habe, reagierte Niedernolte allerdings nicht direkt. Dies sei "ja schon beantwortet worden von meinen Kolleginnen und dem Sender", so der 47-Jährige.

Kritik an Chefs: Keine ordentliche Kommunikation bei ZDF-Rauswurf

Niedernoltes ZDF-Kollegin Lissy Ishag sagte vor ein paar Tagen der AZ: "Von der Entscheidung wusste ich schon länger." Dennoch hätte sie sich mehr Transparenz in der Kommunikation gewünscht: "Vieles habe ich nur auf Nachfrage erfahren."

Das ZDF teilte Babette von Kienlin die Umstrukturierung vor zwei Jahren mit

Auch Moderatorin Babette von Kienlin wird bei "hallo deutschland" vor die Tür gesetzt. Der AZ erklärte sie, dass das ZDF "bereits vor zwei Jahren über diese Umstrukturierung informiert" habe.

Drei Moderatoren müssen gehen – das steckt hinter der Entscheidung

Das ZDF hatte zuletzt angekündigt, "hallo deutschland" künftig nur noch mit einem Moderationsduo präsentieren zu wollen. Ab Sommer 2026 sollen Marvin Fischer und Sandra Maria Gronewald (49) durch die Sendung führen. Für Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin endet damit ihre Zeit beim Boulevardmagazin.

Und auch in der ARD gibt es einen Moderatorinnen-Rauswurf. Der für die Produktion verantwortliche Südwestrundfunk trennt sich von einem bekannten TV-Gesicht.