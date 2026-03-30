Nach TV-Rauswürfen nicht einschalten: ZDF-Moderator in Sorge um Premiere

Beim ZDF weht bald frischer Wind. Marvin Fischer übernimmt die Moderation von "Hallo Deutschland". Gleich drei Moderatoren müssen vorab aber gehen. Für seinen ersten ZDF-Auftritt hat Fischer nun eine ungewöhnliche Bitte.

Für Marvin Fischer (39) beginnt schon bald eine aufregende Zeit. Der Journalist verlässt den Hessischen Rundfunk und wechselt zum ZDF. Wie der Mainzer Sender kürzlich bekannt gab, wird der 39-Jährige ab Sommer 2026 das Boulevard-Magazin "Hallo Deutschland" moderieren – und das im Wechsel mit Kollegin Sandra Maria Gronewald (49). Doch für seine ZDF-Premiere hat Marvin Fischer einen ungewöhnlichen Wunsch im Gepäck.

Marvin Fischer bei "Hallo Deutschland": "Bitte noch ohne euch"

Marvin Fischer freut sich auf seine Zeit bei "Hallo Deutschland" – daraus macht der Journalist kein Geheimnis. "Das wird meine erste bundesweite Moderation!", "Das ist für mich wirklich ein Riesenschritt und ich hoffe, ihr seid ab dem 7. Juli dabei, wenn ich 'Hallo Deutschland' moderiere."

Doch seine Format-Premiere wird bereits einen Tag vorher stattfinden: "Meine erste Sendung ist am 6. Juli – aber da will ich bitte noch ohne euch moderieren, damit ich nicht so nervös bin." Ob er das ernst meint? Vermutlich nicht ganz. Der Moderator wird sich sicher auch zu seiner Premiere über hohe Einschaltquoten freuen. Denn nur durch hohes Zuschauerinteresse hat die Sendung eine Zukunft.

Umschwung in TV-Branche: Mehrere Moderatoren trauern um Jobs

Unter dem Beitrag von Marvin Fischer hinterlassen einige Fans und Kollegen ihre Glückwünsche, darunter auch Laura Knöll (35). Die Moderatorin sprach erst kürzlich über ihr unfreiwilliges Aus beim "Tigerenten Club" und die damit verbundene Enttäuschung. Das hält sie aber offenbar nicht davon ab, sich aufrichtig für ihren Fernsehkollegen zu freuen. "Großartig! Herzlichen Glückwunsch", schreibt sie.

Während Marvin Fischer seinen ZDF-Start im Juli herbeisehnt, geht für Lissy Ishag (47), Babette von Kienlin (63) und Tim Niedernolte (47) gleichzeitig eine Ära zu Ende. Denn die drei TV-Gesichter, die bislang durch "Hallo Deutschland" führten, werden aus dem Format verabschiedet. Wie Ishag und von Kienlin über ihre Kündigung denken, haben sie der AZ bereits verraten. Und: Auch Tim Niedernolte reagiert in der AZ.

"Hallo Deutschland": Lissy Ishag nicht mehr länger beim ZDF

Lissy Ishag ist sofort vom ZDF vor die Tür gesetzt worden und macht jetzt Radio. Sie wusste zwar schon länger vom Rauswurf bei "Hallo Deutschland", zeigt sich aber über die Art und Weise enttäuscht. Der AZ sagt sie: "Was nicht schön war, war die Kommunikation rund um dieses Thema. Das muss man so deutlich sagen. Vieles habe ich nur auf Nachfrage erfahren und auch wenn Arbeitgeber keine guten Neuigkeiten haben, kann man wertschätzend und emphatisch kommunizieren."

Babette von Kienlin zur AZ: "Noch bin ich dabei"

Babette von Kienlin arbeitet seit 1987 für das ZDF – und muss nicht sofort ihren Platz beim Mainzer Sender räumen. "Noch bin ich dabei", meint sie in der AZ. Doch spätestens im Sommer ist dann Schluss. Dann plant das ZDF mit Sandra Maria Gronewald und Marvin Fischer als "hallo Deutschland"-Duo.