Gleich drei Moderatoren raus: ZDF gibt neues Gesicht bekannt

Brodelt es etwa hinter den ZDF-Kulissen? Der Sender teilt am Dienstag der AZ mit, dass er sich von gleich drei bekannten TV-Gesichtern verabschiedet. Welches Format ist betroffen? Welcher neue Moderator rückt nach?

Was ist los beim ZDF? Der Sender verabschiedet sich von gleich drei bekannten TV-Gesichtern.

In einer Mitteilung freute sich das ZDF am Dienstagmittag über neuen Moderationszuwachs – doch der öffentlich-rechtliche Sender verschwieg darin den Abschied von anderen Moderatoren. Was für ein TV-Hammer.

Gleich drei Moderatoren raus: ZDF gibt Personalwechsel bekannt

Marvin Fischer wird ab Sommer für "hallo deutschland" vor der Kamera stehen, so der Mainzer Sender freudig. Das TV-Team wird aber nicht verstärkt. Wie das ZDF nun auf Anfrage der AZ konkretisiert, werden drei bekannte TV-Gesichter bald nicht mehr das Magazin moderieren.

"Ab Juli 2026 moderiert Marvin Fischer im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald das erfolgreiche News- und Boulevardmagazin am späten Nachmittag", teilte der Sender mit. Der Moderator wechselt damit vom Hessischen Rundfunk zum ZDF. Aber was passiert mit den restlichen TV-Stars, die durch "hallo deutschland" führen? Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin moderieren die Sendung ebenfalls.

Sandra Maria Gronewald wird ab Sommer 2026 mit Marvin Fischer "hallo deutschland" moderieren. © ZDF

"hallo deutschland": Marvin Fischer ersetzt Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin

Die AZ weiß: Das ZDF will künftig nur noch auf ein Moderations-Duo setzen. "Seit fast drei Jahrzehnten erneuert sich 'hallo deutschland' immer wieder erfolgreich", teilt der Sender der AZ mit. "Die aktuell vier 'hallo Deutschland'-Moderatoren (Tim Niedernolte, Sandra Maria Gronewald, Lissy Ishag, Babette von Kienlin) resultieren aus der Zusammenlegung der Moderatorenteams von 'hallo deutschland' und der Sendung 'drehscheibe', die Ende 2023 eingestellt wurde."

"hallo deutschland"-Zuschauer müssen sich also von den Moderatoren Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin verabschieden. Wenn Marvin Fischer beim ZDF anheuert, wird das Gastgeber-Team auf zwei Personen verkleinert. "Mit der Reduzierung auf zwei prägende Köpfe erhofft sich das ZDF eine noch höhere Wiedererkennbarkeit für das Format." Hinter der harten Formulierung "Reduzierung" steht vereinfacht ein Rauswurf der anderen drei Moderatoren. Damit ist klar: Niedernolte, Ishag und von Kienlin gehen nicht auf eigenen Wunsch.

Lissy Ishag, Babette von Kienlin und Tim Niedernolte sind bei "hallo deutschland" raus. © ZDF/Jana Kay

Dieser TV-Hammer kommt in einer schwierigen Phase für die Branche. In den letzten Wochen und Monaten verloren viele Mitarbeiter von großen Sendern ihre Jobs. Selbst Stars wie Annika Lau, Annett Möller oder Laura Knöll sind von den Einsparungsmaßnahmen betroffen und müssen ihre Posten räumen.

TV-Experte betont: "Unsicherheit im Moderationsjob ist hoch"

Die Austauschbarkeit in der Branche ist ein hohes Risiko für Menschen, die gerne vor der Kamera arbeiten – das weiß auch Ferris Bühler. Der Medien-Experte sagt im Gespräch mit der AZ zu den TV-Rauswürfen: "Die Unsicherheit im Moderationsjob ist grundsätzlich hoch und sie nimmt weiter zu." Im TV-Business zähle ihm zufolge nicht nur die Leistung, sondern auch "Timing, Image und interne Machtfragen".