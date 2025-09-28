In München herrscht aktuell noch Wiesn-Wahnsinn und auch im "ZDF-Fernsehgarten" geht es zünftig zu. Die vorerst letzte Ausgabe auf dem Mainzer Lerchenberg stand ganz im Zeichen des Oktoberfests. Gleich zu Beginn der Show kam es zu kleinen Patzern bei manchen Promi-Gästen – und einer knallharten Wiesn-Abrechnung durch Moderatorin Kiewel.

Am 28. September 2025 wurde im "ZDF-Fernsehgarten" noch ein bisschen mehr als sonst geschunkelt: Zur großen Oktoberfest-Sause wurde auf dem Mainzer Lerchenberg in Tracht gefeiert – und Andrea Kiewel (60) durfte sich über zahlreiche Promi-Gäste freuen. Gleich zu Beginn der Sendung machte die 60-Jährige ein spannendes Wiesn-Geheimnis publik. Und berühmte Gäste wie VoXXclub und Johann Lafer (68) sorgten mit ihren Auftritten ebenfalls für Gesprächsstoff.

Eröffnungsauftritt durch VoXXclub: Gute-Laune-Band verwundert mit Wiesn-Looks

Die Oktoberfest-Ausgabe vom "Fernsehgarten" wurde an diesem Sonntag von der Band VoXXclub eröffnet. Auf einem Wagen wurde die Band über das Studiogelände gefahren, ehe sich die Gruppenmitglieder auf der Bühne versammelten. Feierlich begrüßten sie die Gastgeberin Andrea Kiewel in ihren Reihen. Doch was auffiel: Nicht alle Band-Mitglieder hatten sich für traditionelle Tracht entschieden.

VoXXclub eröffnete den "Oktoberfest-Fernsehgarten": Doch einige Bandmitglieder hatten zur Lederhose ungewöhnliche Teile kombiniert. © ZDF/Screenshot

Zur zünftigen Lederhose hatten manche Bandmitglieder ungewöhnlich sportliche Teile kombiniert. Mit Sneakern, Sportkappen oder offenem Glitzerhemd fiel die Band an diesem Tag durchs modische Raster. Den Fans im Studio schien dies aber nichts auszumachen: In bester Stimmung wurde die Show auf dem Lerchenberg eingeläutet und Andrea Kiewel übernahm das Zepter.

Oktoberfest 2025: Andrea Kiewel lästert über Wiesn-Preise

An diesem zünftigen Sonntag wollte Andrea Kiewel mit dem "Fernsehgarten"-Publikum zunächst ein bisschen über Oktoberfest-Trivia plaudern. Die Blondine lief durch die Reihen und kam schließlich bei einem Besucher zum Stehen: "Was schätzen Sie, was kostet denn in diesem Jahr die Maß Bier?" Der Lerchenberg-Gast kannte die richtige Antwort: "15,50 Euro."

Beim nächsten Fun-Fact wurde es schon kniffliger: "Was kostet die Flasche Wasser?", fragte Andrea Kiewel einen anderen Fan, der jedoch die korrekte Zahl nicht kannte. "10,95 Euro", klärte die Moderatorin auf und meinte sogleich: "Alter, da kann man sich eine ganze Quelle kaufen!" Bei den Preisen für ein halbes Hähnchen (17 Euro) und einem halben Bio-Hähnchen (24 Euro) war Kiewel endgültig irritiert: "Da kann man sich eine ganze Hühnerfarm kaufen!" Doch die 60-Jährige konkludierte: "Aber Oktoberfest ist nur einmal im Jahr – so soll es wohl sein."

Gemeinsam mit ihren Zuschauern wundert sich Andrea Kiewel über die horrenden Wiesn-Preise in München. © ZDF/Screenshot

Kurz darauf machte die Moderatorin ein überraschendes Geständnis. Andrea Kiewel verriet, "noch nie" auf dem Original-Oktoberfest zu Gast gewesen zu sein: "Ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich liebe Massen, ich liebe Bier, ich liebe halbe Hähnchen für 24 Euro. Warum war ich noch nicht da? Aber ich habe mich mit Freunden verabredet. Nächstes Jahr geh' ich!" An dieser Stelle konnte sie sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen: "Da ist es deutlich günstiger, da kostet der Hahn dann nur noch 23 Euro, da bin ich dabei."

Johann Lafer beim Fassanstich: Starkoch verzweifelt im Live-TV

Zu einer guten Wiesn-Party gehört natürlich auch ein ordentlicher Fassanstich. An diesem Sonntag gebührte die Ehre keinem Geringeren als Johann Lafer. Zunächst wurde der Starkoch, der am Vortag ein Jahr älter geworden ist, mit einem Geburtstagsständchen empfangen. Daraufhin durfte er sich am Zapfhahn versuchen, was er in seinem Leben bereits "mehrmals" übernommen hatte.

Der 68-Jährige weiß daher eigentlich genau, worauf es ankommt: "Dass man den Hahn trifft und dass dieser möglichst gerade reingeht." Doch das Vorhaben gestaltete sich schwieriger als gedacht für Johann Lafer: Der Zapfhahn wollte nicht im Bierfass stecken bleiben und das Bier lief dem Starkoch ungebremst vor die Füße.

Der Zapfhahn wollte nicht so recht im Bierfass stecken bleiben. Johann Lafer traute sich daher nicht, sich davon zu entfernen. © ZDF/Screenshot

Verzweifelt verkündete Johann Lafer: "Ich kann da nicht mehr weggehen, denn der Hahn ist drin, aber der Gummi nicht." Daraufhin scherzte er in Richtung Publikum: "Vorschlag: Ihr könnt alle gleichzeitig aus dem Fass trinken." Doch ein echter Profi hat natürlich schnell eine rettende Idee parat: Kurzerhand drehte Lafer das Fass auf die Seite, damit das Bier nicht weiter auslaufen konnte. Und Applaus erhielt er für seinen Fassanstich trotzdem vom "Fernsehgarten"-Publikum.