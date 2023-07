ZDF-"Fernsehgarten": Bruchlandung bei Jürgen Milski

Im ZDF-"Fernsehgarten" herrscht Ballermann-Stimmung! Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel lädt zur Mallorca-Party am Mainzer Lerchenberg ein und hat hochkarätige Gäste im Gepäck! Auch Jürgen Milski war mit von der Partie und der bescherte "Kiwi" einen Schockmoment.

Der Ballermann ist am Mainzer Lerchenberg! Jedenfalls vorübergehend, denn am Sonntag läutete Moderatorin Andrea Kiewel die Mallorca-Party im ZDF-"Fernsehgarten" ein. Für die nötige "Malle"-Stimmung sorgten unter anderem Schlagerstars wie Tim Toupet, DJ Robin, Schürze, Peter Wackel, Lorenz Büffel, Marry und Jürgen Milski – der bekam gleich zwei Standpauken von "Kiwi" verpasst.

Po-Grabscher und Bruchlandung: Spinnt Jürgen Milski?

Für Marry, Tim Toupet, Lorenz Büffel und Jürgen Milski war die Mallorca-Edition des "Fernsehgartens" nicht nur musikalisch, sondern auch sportlich. Die vier Schlagerstars traten nämlich in verschiedenen Spielen gegeneinander an, um die Gunst des Publikums zu gewinnen. Dabei sorgte Ballermann-Legende Jürgen Milski gleich zweimal für kritische Momente.

In einem Hindernisparcours auf einer riesigen Hüpfburg trat Milski gegen Kollegin Marry an. Die beiden starteten zeitgleich und Milski stand hinter der Schlagersängerin. Grund genug für einen strengen Kommentar der Moderatorin: "Niemand hat die Absicht, der Marry an den Po zu fassen". Offenbar wollte Milski seiner Kontrahentin aber keine "Starthilfe" von unten geben, sondern sich nur am Seil, das neben Marry hing, nach oben zu hangeln. "Es sah so nach Anschieben aus", erklärte "Kiwi" lachend.

Am Ende des Parcours gab es bereits den nächsten Zwischenfall. Milski warf sich am Ende der Hüpfburg schwungvoll auf die Matte und rutschte über den Rand. Mit dem Gesicht nach vorne, Richtung Steinboden. Schockmoment für die Moderatorin, die sofort nach vorne sprang, um den Kopf aufzufangen. Verletzt hat sich der Schlagersänger bei der Aktion zum Glück nicht, von Andrea Kiewel gab's aber eine kleine Standpauke: "Spinnst du?", rief sie.

Jürgen Milski sah erst in der Wiederholung, warum die Moderatorin so energisch reagiert hatte. "Mir war gar nicht klar, dass das so knapp war", kommentierte er.

Der ZDF-"Fernsehgarten": "'Malle' Light" in Mainz

Auf "Malle" wird gefeiert was das Zeug hält! Und beim "Bierkönig" und Co. geht es gerne mal etwas derber zu. Für das "Fernsehgarten"-Publikum gab es allerdings nur die Light-Version. Ohne Alkohol und mit den harmloseren Liedtexten.

Nach dem "Layla"-Eklat im vergangenen Jahr, ging der Sender jetzt auf Nummer sicher. Skandalträchtige "Malle"-Hits standen heuer nicht auf dem Programm.