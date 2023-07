Klausel gegen Bohlen: Katja Krasavice packt über geheime DSDS-Vertragsdetails aus

In der letzten Staffel von DSDS kam es zwischen Dieter Bohlen und Co-Jurorin Katja Krasavice zum Streit. Der Grund: Ein sexistischer Spruch des Pop-Titans. Damit hat der Musiker aber nicht nur die Gefühle der Kandidatin verletzt, sondern auch eine Klausel in Katjas DSDS-Vertrag.

Dieter Bohlen vs. Katja Krasavice: Diese besondere Klausel gab es in ihrem DSDS-Vertrag.

Eigentlich hatte alles so harmonisch angefangen. Katja Krasavice und Dieter Bohlen haben sich super verstanden, der Kult-Juror hat sogar von der Rapperin geschwärmt. Damit war allerdings abrupt Schluss, als der Pop-Titan einer Kandidatin einen fiesen, sexistischen Spruch an den Kopf warf. Damit hat Bohlen sogar gegen eine besondere Klausel in Krasavices Vertrag verstoßen.

Katja Krasavice: "Ich lasse keine Frau slutshamen!"

Grund für den Streit zwischen Bohlen und Krasavice war DSDS-Kandidatin Jill Lange. Die wurde beim Casting verbal vom Pop-Titan angegriffen. "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", wollte Bohlen von der 22-Jährigen wissen und spielte damit auf ihre Teilnahme an Dating-Formaten wie "Ex on the Beach" an.

Krasavice, die selbst Erotik-Content produziert, passte dieser Kommentar gar nicht. Nach der Ausstrahlung der Casting-Szene schoss sie in Richtung Bohlen zurück. Die Rapperin ging sogar noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit Jill nahm sie den Song "Frauen" auf – inklusive Bohlen-Doppelgänger im Musikvideo. Der wird nach der nachgestellten DSDS-Casting-Szene erstmal gefesselt und geknebelt in eine Kiste gesteckt. "Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Ich lasse keine Frau slutshamen!", stellte sie damals klar. Wie ernst sie das meint, zeigte sich in ihrem Podcast.

Außergewöhnliche Klausel in DSDS-Vertrag: Katja will Bohlen böse Kommentare verbieten

In ihrem DSDS-Vertrag hatte die freizügige Influencerin nämlich eine ganz besondere Klausel einfügen lassen, wie sie in ihrem Podcast "Queen of Bitches" erklärte: "Ich habe eine Abmachung. Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein".

Davon ist selbst Co-Host Marwin Balster überrascht. "Das hast du in deinen Vertrag geschrieben?", hakte der Sänger fragend nach. "Ja, ich will das nicht. Er darf das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen", stellte Krasavice klar.

Der Pop-Titan ist bekannt für seine fiesen Sprüche. Für die Sängerin ein No-Go: "Ich wollte mich davor schützen und ich meinte auch, wenn das passiert, werde ich meinen Mund aufmachen und fertig. Ich werde mit ihm streiten, ganz einfach", sagte sie in der Podcast-Episode.

Katja Krasavice ist sich sicher: Bei DSDS wird es keine meinungsstarken Frauen mehr geben

Meinungsstarke Frauen werden es wohl vorerst nicht mehr an den Jurorentisch schaffen, da ist sich die 26-Jährige sicher: "Da haben die keinen Bock mehr drauf. Frauen mit einer Meinung, das wollen wir nicht." Die Rapperin wird in der nächsten Staffel auf jeden Fall nicht mehr neben Bohlen sitzen.

Über ihre Zeit als Bohlen-Co-Jurorin bei DSDS sagt Krasavice: "Ich bin enttäuscht von ihm, aber ich bin stolz auf mich. Am Ende habe ich das Ding gerockt, es war meins. Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist."