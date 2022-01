Zahnlose Tara Tabitha: Dschungelcamp-VIP verliert künstlichen Zahnaufsatz

Plopp – und weg ist der Zahn: Dschungelcamperin Tara Tabitha verliert ihren künstlichen Zahnaufsatz. Für die VIP-Lady ist das ein großes Drama.

Drama bei Tara Tabitha: Die Dschungelcamperin verliert in der TV-Show einen Zahn.

Was tun, wenn einem in einer der größten Unterhaltungsshows Deutschland plötzlich ein Zahn ausfällt? Genau das passiert Tara Tabitha in der neuesten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die österreichische TV-Beauty hat jedoch schnell eine Lösung für das peinliche Desaster gefunden.

Tara Tabitha verliert einen Zahn: "Ich sterbe"

Aber von Anfang an: Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass Tara Tabitha einen Zahn verliert? Zusammen mit Peter Althof macht sie sich am Abend auf den Weg zur Toilette, um sich ihre Beißer mit Zahnseide zu reinigen. Und genau da passiert es – sie verliert einen davon. "Mir ist gerade mein Zahn rausgefallen. Ich sterbe", ruft die Österreicherin entsetzt.

Dabei handelt es sich allerdings (nur) um einen Veneer, also einen künstlichen Zahnaufsatz. Das macht die Sache für Tara Tabitha aber nicht besser. Unter Tränen sucht sie den Boden danach ab. "Scheiße, was mache ich jetzt!" Als sie dann doch fündig wird, eilt sie ins Dschungelcamp und teilt der Produktion mit: "Ich habe ihn gefunden, aber er ist jetzt nicht dran!" RTL kann daran auch vorerst nichts ändern, sie muss bis zum nächsten Tag warten.

Sieht Tara Tabitha ohne Zahn vielleicht so aus wie in dieser Animation von RTL? © RTL

Niemand darf die Zahnlücke von Tara Tabitha sehen

Doch Tara will sich so ihren Dschungelcamp-Mitstreitern nicht zeigen. Immerhin ist sie ein bisschen in Filip Pavlovic verknallt und der soll sie nicht mit einer Zahnlücke sehen. "Es tut gar nicht weh, aber es ist mir voll peinlich! Ich möchte nicht, dass das jemand sieht." Harald Glööckler beruhigt das TV-Sternchen und erklärt: "Ach, hier muss einem doch gar nichts mehr peinlich sein!"

Kein Dschungelcamper darf Tara Tabitha mit Zahnlücke sehen. © RTL

Trotzdem darf keiner die Lücke von Tara Tabitha sehen. Dafür hat sie auch schnell eine praktische Lösung gefunden – sie bindet sich ihr Halstuch um den Mund. Die Dschungelcamperin sieht zwar aus, als ob sie eine Bank überfallen wollen würde, aber immerhin erhascht so keiner einen Blick auf die Zahnlücke.