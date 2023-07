Wo Bayern-Spieler die Meisterschaft feierten: Promi-Auflauf bei der Gelb-Party im "Waca" in der Motorworld

Das Restaurant in der Motorworld München feiert das zweijährige Jubiläum mit einem "Yellow-Sommerfest". Mit dabei waren zahlreiche Stars wie auch Münchner Lokalprominenz.

David Hasselhoff, Uschi Glas, Leopold Prinz von Bayern, Marianne und Michael, Judith Williams, Harold Faltermeyer oder Simone Thomalla waren hier bereits zu Gast – das "Waca"-Restaurant ist eine Mischung aus Insidertipp und kosmopolitischem place-to-be.

"Dennoch würden wir uns wünschen, noch mehr Münchnerinnen und Münchner auf unseren mega interessanten Standort und auf unser exzeptionelles, hochkarätiges Genuss- und Wohlfühlkonzept aufmerksam zu machen. Denn leider ist dies – pandemiebedingt – in unseren Anfängen ein bisschen untergegangen", erklären die Veranstalter und "Waca"-Restaurant-Inhaber Elena und Markus Aichinger.

Promi-Auflauf bei Münchener Sommerparty

Und: "Das wollen wir ändern – was eignet sich dazu mehr als ein fröhliches, geschmacksintensives, gelbes Sommerfest mit passendem Dresscode, pünktlich zum zweijährigen Bestehen unseres Hotspots in der historischen Motorworld München?"

Am Mittwochabend also: Eine Sommer-Party, die ihre Schatten lange schon vorausgeworfen. Gelb ist Trumpf – und fröhlich-gestylte VIPs der Augenschmaus schlechthin. Viel wichtiger in einem Restaurant sind jedoch die Gaumenfreuden. Wie zum Beispiel eine kulinarische Reise durch international etablierte Fusionsküchen in Form eines leichten Gänge-Menüs: das Reduzierte und Feine aus Japan, vermählt mit dem Sinnlichen und Geschmacksexplosiven aus Peru.

Auf dem gelben Teppich im Eingangsbereich wurden jede Menge prominenter Gourmets gesichtet: die Schauspielerinnen Katerina Jacob, Julia Kent, Mariella Ahrens, Silke Popp, Corinna Binzer, Nicole Belstler-Boettcher, die Schauspieler Dieter Landuris (fuhr mit Ehefrau Natascha in einem weißen Buick Electra 225 Cabrio von 1964 vor), Martin Semmelrogge mit Tochter Joanna, Marko Pustišek, Marcus Grüsser sowie Kinostar Eisi Gulp.

Patrick Lindner macht mit beim Showcooking

Außerdem in gelber Feierlaune: Andreas Dünkel (Gründer der Motorworld), Tim Werner (Vorstandsvorsitzender), die Moderatoren Michael Sporer und Uschi Dämmrich zu Luttitz und Daniela Vukovic, Gerd-Käfer-Witwe Uschi Ackermann, "Traumschiff"-Sängerin Sarah Laux (sorgte bei ihrem Überraschungsauftritt mit dem Lied "Summertime" für Gänsehaut), Schlagersänger Patrick Lindner, der begeistert beim Showcooking mitmachte; Stylist Oliver Rauh, Tänzerin Tiger Kirchharz, Sänger Mano Michael und Künstler Percy Hoven.

FC-Bayern-München-Spieler feierten im "Waca" die Meisterschaft

Franz "Bulle" Roth, ehemaliger FC-Bayern-Star, war unterwegs mit seiner Liebsten Helena von Sarköz. Roth erzählte: "Die Bayern-Spieler haben letzten Monat hier im 'Waca' ihre Meisterschaft gefeiert. Da konnte ich leider nicht dabei sein, das habe ich jetzt nachgeholt!" Ferner dabei: Schauspielerin Deborah Müller mit ihrem Freund Oliver Hill, der dem jungen Oliver Kahn zu Verwechseln ähnlich sieht, Angermaier-Chef Dr. Axel Munz mit Tochter Nina und Entertainer Albrecht von Weech, der im rot-gelben Kilt für extra Blitzlichtgewitter sorgte.

Weiteres Thema der Soirée: Wie entstand eigentlich der Restaurant-Name Waca? "'Wacame' heißt Algen auf japanisch, 'vacca' steht im Spanischen für Kuh, und 'Waka waka' für pure Lebensfreude, ist darüber hinaus ein südamerikanischer Tanz sowie ein Welthit von Shakira, den ich sehr schätze! Unser Name ist also ein Mix aus allem", klärte Elena Aichinger auf. Sie freute sich über die 70 Hingucker-Besucher: "Trotz des Regens schien bei uns heute die Sonne. Hunderte von Sonnenblumen haben ihre Köpfe den prominenten Gästen entgegen gestreckt, und fast alle sind im fröhlichen Dresscode erschienen. Waca goes yellow!"